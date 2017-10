Hartley vervangt Gasly bij Toro Rosso in Austin 20u14 0 AP Brendon Hartley. Formule 1 Brendon Hartley (27) zal racen voor Scuderia Toro Rosso tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de 17e manche in het WK Formule 1. In Austin (Texas) vervangt de Nieuw-Zeelander eind volgende week Pierre Gasly. De Fransman zal namelijk aantreden in de laatste race van het Super Formula-kampioenschap in het Japanse Suzuka. Voor Hartley wordt het zijn F1-debuut. Dat heeft Toro Rosso vandaag meegedeeld.

Gasly is momenteel tweede in de stand van de Super Formula, hij komt dus nog in aanmerking voor de titel in het Japanse kampioenschap. De Fransman kreeg vorige maand van Toro Rosso de kans om zich te bewijzen in de Formule 1. Het 21-jarige talent mocht de plaats innemen van de Rus Daniil Kvyat en trad al aan in de GP's van Maleisië (14e) en Japan (13e). Enkel de GP van de VS slaat hij over. Kvyat is in Austin opnieuw van de partij, de Spanjaard Carlos Sainz jr stapte immers over naar Renault.



Hartley maakte dit jaar deel uit van het winnende team van Porsche in de 24 Uur van Le Mans. Als F1-testcoureur deed hij in het verleden ervaring op bij Toro Rosso (2009) en Red Bull (2008). Voor beide renstallen was hij in 2009 en 2010 ook reserverijder.