Hamilton zondag voor de vierde keer wereldkampioen? De scenario's GVS

17u52 0 photo_news Formule 1 Komend weekend staat de GP Formule 1 van de Verenigde Staten op het programma. Als alle puzzelstukjes op de juiste plek vallen, kan Lewis Hamilton in Austin zijn vierde wereldtitel bemachtigen. Veel hangt dan wel af van de prestatie van zijn dichtste concurrent: Sebastian Vettel. Een overzicht van de mogelijke scenario's.

Lewis Hamilton staat momenteel 59 punten voor op de nummer 2 in de stand, met name Sebastian Vettel. Mercedes-teammaat Valtteri Bottas volgt op 72 eenheden van de Brit. Een gigantische kloof, waardoor Hamilton op vier races van het einde zijn vierde wereldtitel uit zijn carrière nú al kan ruiken.

Wetende dat de winnaar van een Grand Prix 25 punten op zak steekt, heeft Hamilton na de strijd in de VS aan 75 punten voorsprong genoeg om zijn naaste belager een definitieve hak te zetten. Wat er ook tijdens de drie volgende races - in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi - gebeurt, de 32-jarige Brit heeft zijn schaapjes in die situatie hoe dan ook op het droge.

Met 8 zeges is Hamilton namelijk ook de primus bij het meest aantal zeges dit seizoen - het criteria naar waar wordt gekeken bij een gelijk aantal punten aan het einde van het F1 seizoen. Vettel - momenteel 4 zeges - kan bij onderstaande scenario's namelijk nooit méér zeges in de wacht slepen dan Hamilton op dit moment al heeft.

De drie scenario's

Hamilton is zondag in de VS wereldkampioen als:



* Hij wint en Vettel finisht niet hoger dan een zesde plaats

* Hij tweede wordt, Vettel niet hoger dan een negende plek finisht en Bottas niet als winnaar uit de bus komt.





Het kampioenschap is nog niet beslist als:



* Hamilton derde of lager finisht.

