Hamilton zet snelste tijd neer in eerste vrije oefensessie in Le Castellet Redactie

21 juni 2019

14u34

Bron: Belga 0 Formule 1 De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk.

Op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet werkte de regerende wereldkampioen en huidige WK-leider zijn snelste ronde af in 1:32.738 en daarmee deed hij 69 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas. De Monegask Charles Leclerc liet in zijn Ferrari de derde tijd noteren, gevolgd door Max Verstappen (Red Bull) en Sebastian Vettel (Ferrari).

Deze namiddag wordt er een tweede oefensessie gehouden in Le Castellet. De laatste vrije oefenritten en de kwalificaties worden zaterdag gehouden, de GP wordt zondag gereden. In de WK-stand staat Hamilton autoritair aan de leiding. De Brit won dit seizoen al vijf van de zeven GP's. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten. Ook vorig jaar won Hamilton in Frankrijk.

Sirotkin tot eind dit seizoen ook reservepiloot bij McLaren

De Rus Sergey Sirotkin is tot eind dit seizoen ook reservepiloot bij McLaren, zo maakte de Britse renstal bekend voor de start van de vrije oefenritten voor de GP van Frankrijk. De 23-jarige Sirotkin is reservepiloot bij Renault, tevens motorenleverancier bij McLaren. Sirotkin was dus de logische keuze. Op die manier wordt er verzekerd dat beide teams tot eind dit seizoen op een reserverijder kunnen rekenen. De Rus moet bij McLaren inspringen als Carlos Sainz Jr. of Lando Norris niet kan rijden. Vorig jaar was Sirotkin nog testrijder bij het kwakkelende Williams.