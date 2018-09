Hamilton zegeviert in Sochi na tactische race en straffe prestatie Verstappen, weer anonieme GP voor Vandoorne TLB

30 september 2018

14u39 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de GP Formule 1 van Rusland gewonnen. Op de Sochi Autodrom kwam de Brit na 53 ronden als eerste over de finishlijn na een tactische race -ploegmaat Bottas liet hem wel héél simpel voorbijgaan. De Fin werd wel tweede, waardoor Hamilton andermaal een prima zaak doet in de WK-stand. Maar dé man van de dag was ongetwijfeld Max Verstappen, die op zijn 21ste verjaardag iedereen verbaasde met een waanzinnige inhaalrace. Stoffel Vandoorne werd na een anonieme race zestiende.

De start op het stratencircuit bracht geen aardverschuivingen teweeg. Vettel probeerde Hamilton - als tweede gestart - meteen een hak te zetten, maar dat liet de Brit niet gebeuren. Daarna volgde al snel een spel van pitstops, waarbij de tactiek van Ferrari toch iets beter bleek dan die van Mercedes. Vettel raakte zo toch voorbij de WK-leider, maar die zette met een knap manoeuvre snel weer de puntjes op de i.

In de achtergrond was het Max Verstappen die voor het spektakel zorgde. De Nederlander moest vanaf de negentiende plaats starten, maar na amper drie ronden reed hij al rond als negende. En 'Mad Max' bleef ook daarna imponeren in Rusland. Net als ploegmaat Ricciardo stelde hij zijn pitstop heel lang uit, waardoor de Nederlander op z'n verjaardag zelfs een tijdlang leider was. Uiteindelijk werd de Nederlander knap vijfde.

Cadeau Bottas

Want het was toch weer Lewis Hamilton die de bovenhand nam - zij het dit keer met flink wat hulp van zijn ploegmaat Bottas. In het tweede deel van de race gaf de ploeg de Fin de opdracht op zijn ploegmaat voor te laten en dat deed de Fin ook zonder veel (zichtbaar) gemor. Bottas reed ook nog naar de tweede plaats, Vettel werd derde en doet andermaal geen te beste zaak in de strijd om de WK-titel. Stoffel Vandoorne reed een anonieme race, al ging hij in het absolute slot toch nog knap voorbij Sainz van plek zeventien naar zestien.

Voor Hamilton is het de achtste zege van het seizoen, de 70e uit zijn carrière. In de tussenstand van het WK vergroot de Brit, die mikt op een vijfde wereldtitel, zijn voorsprong op eerste achtervolger Vettel tot 50 punten. Er staan dit seizoen nog vijf WK-manches op het programma. Komend weekend komen de piloten in actie op het Suzuka Circuit voor de Grote Prijs van Japan.