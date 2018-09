Hamilton wint voor Räikkönen, woedende Verstappen is podiumplaats kwijt door tijdstraf, Vandoorne 13de LPB

02 september 2018

16u20 9 Formule 1 Lewis Hamilton heeft na een spannende race de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Brit ging in de slotfase voorbij Kimi Räikkönen, die vanop de pole was gestart. Stoffel Vandoorne eindigde na een zoveelste anonieme wedstrijd als dertiende.

Tal van incidenten kleurden de race op het circuit van Monza. Al in de openingsronde ging Vettel van de baan na een akkefietje met Hamilton. De Duitser zag zich veroordeeld tot een lange inhaalrace, die eindigde op de vierde plaats.

Balen was het echter vooral voor Max Verstappen. De Nederlander reed geruime tijd op een podiumplaats rond, maar moest die op het eind alsnog inleveren. Een tijdstraf van vijf seconden - Verstappen tikte Bottas licht aan toen die hem wilde inhalen - kostte hem de derde stek. Tot woede van de Nederlander, die via de boordradio luidkeels zijn beklag maakte. "Een tijdstraf? Waarvoor? Ik gaf hem ruimte. Ze weten het racen goed te vermoorden op deze manier", fulmineerde Verstappen.

5 second penalty for Max Verstappen after this incident with Valtteri Bottas 💥⚠️#ItalianGP #Formula1 #F1 pic.twitter.com/4GKcJJ6olg Pablo Hidalgo(@ pabloohid) link

Ook na de race was Verstappen nog niet gekalmeerd. "Ik kan er niets aan doen dat hij tegen mijn wiel aanrijdt", zei de Nederlander tegen Ziggo Sport. "Ik deed niets fout, je mag onder het remmen iets uitwijken, als je de ander maar genoeg ruimte laat. Dat deed ik. Toen ik hoorde van de straf, wist ik zeker dat ik Bottas niet meer voorbij zou laten gaan in de laatste ronden. Ik wist al dat ik vijfde zou worden en had ook gewoon voor de punten kunnen rijden, maar zo ben ik niet. Ik wilde absoluut voor die derde plek aan de finish blijven vechten."

De zaak niet van Lewis Hamilton: in de slotfase ging de Brit voorbij Räikkönen, die tot dan vooraan de lakens had uitgedeeld. Voor de tienduizenden Italiaanse fans op de tribunes was de zege van Hamilton een domper. Ferrari wacht immers al sinds 2010 op een nieuwe triomf op zijn thuiscircuit toen... Fernando Alonso er de beste was. Vandaag zat de race er voor de Spanjaard al na elf ronden op. McLaren-ploegmaat Stoffel Vandoorne reed de wedstrijd wel uit. Voor de zoveelste keer anoniem in de achtergrond, Vandoorne finishte als dertiende.

In de WK-stand telt Hamilton nu al een voorsprong van dertig punten op Vettel, met nog zeven Grote Prijzen voor de boeg.

DRIVER STANDINGS



Hamilton now has an thirty-point cushion over Vettel 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/So1Aro6Pw0 Formula 1(@ F1) link

Hamilton's fifth win at Monza puts him level with Michael Schumacher, who also has five #ItalianGP wins. pic.twitter.com/3oJJtaeGut ESPN F1(@ ESPNF1) link