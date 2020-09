Hamilton wint tumultueuze eerste GP van Mugello, acht rijders moesten opgeven na crashes SVL

13 september 2020

17u35 1 Formule 1 Na alle hectiek van vorige week in Monza, stond ook de allereerste grand prix van Mugello bol van de crashes. Maar liefst acht (!) rijders - onder wie Verstappen, Gasly en Stroll - moesten de strijd staken nadat ze gecrasht waren. De race moest ook twee keer herstarten. Wie uiteindelijk won? Lewis Hamilton, natuurlijk. Costa Ricaan Alexander Albon (Red Bull) behaalde zijn allereerste podiumplaats.

De chaos van vorige week was nog niet verteerd, of de F1-rijders crashten in de allereerste GP van Mugello al opnieuw. Max Verstappen was de eerste die moest afdruipen nadat hij door motorproblemen nog voor de tweede bocht aangetikt werd. Niet veel later volgde Pierre Gasly - vorige week nog de verrassende winnaar in Monza. De safety car moest ingrijpen, maar de zwaarste crashes moesten dan nog komen. Giovanizzi knalde vol op de auto van Magnussen, ook voor Sainz, Latifi en Ocon was het nadien einde verhaal. Al zes uitvallers nog voor de race goed en wel begonnen was.

Na de eerste herstart maakte Mercedes de verhoudingen snel duidelijk. Hamilton snoepte meteen de koppositie van ploegmaat Bottas af en gaf die nadien nooit meer af. De strijd om de derde plaats was boeiender, met Ricciardo, Albon, Perez, Norris en Stroll die allen kans maakten op de laatste podiumplek naast Mercedes. Tot laatstgenoemde zwaar crashte in de bandenstapel na een lekke voorband. Exit Stroll, zijn Racing Point rijp voor de sloop.

Ook na de tweede herstart bleven Lewis Hamilton en Valtteri Bottas met hun Mercedes autoritair nummer één en twee. De Brit verzilverde zo zijn pole met stijl. De zesde grand prix-zege voor Hamilton al dit seizoen en de 90ste in zijn carrière. Daarmee is hij één overwinning verwijderd van het record van Michael Schumacher. Uiteraard loopt Hamilton ook opnieuw uit in de WK-tussenstand. Hij vergroot zijn voorsprong op Bottas tot 55 punten.

Dat Costa Ricaan Alexander Albon (Red Bull) nog derde werd, was een opmerkelijker gegeven. Voor Albon was het zo zijn allereerste podiumplaats in de Formule 1. Hij maakte de middag van Red Bull nog goed na de vroege exit van Verstappen. Voor Ferrari - dat voor de 1000ste keer aan de start kwam van een grand prix - werd het alweer een middag om snel te vergeten. Leclerc had even zicht op een podiumplek, maar finishte uiteindelijk als achtste. Vettel werd tiende.

