Hamilton wint ook gewoon in Abu Dhabi voor Vettel en Verstappen, Vandoorne veertiende in (voorlopig?) laatste race

25 november 2018

13u50

Bron: Belga 3 Formule 1 De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de Grote Prijs van Abu Dhabi, de 21e en laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap Formule 1, op zijn naam geschreven. Stoffel Vandoorne (McLaren) eindigde bij zijn voorlopige afscheid van de Formule 1 als veertiende. Zijn Spaanse teammaat Fernando Alonso, die een punt zet achter zijn F1-carrière, finishte net buiten de WK-punten op de elfde plaats.

Hamilton (Mercedes) was na de GP van Mexico ongeveer een maand geleden al zeker van zijn vijfde wereldtitel. In de laatste twee races, in Brazilië en nu ook Abu Dhabi, vierde de Britse slokop die glansprestatie telkens op het hoogste schavotje. Ook zijn team Mercedes verzekerde zich eerder al van een vijfde opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs.

De Duitser Nico Hülkenberg (Renault) ging in de eerste ronde nogal spectaculair overkop. Hij werd in een bocht aangetikt door de Haas van Romain Grosjean. Hülkenberg bleef ongedeerd maar moest de strijd staken. Ook de start van Max Verstappen (Red Bull) verliep niet vlekkeloos. De Nederlander viel meteen terug van de zesde naar de elfde plaats. Na een knappe inhaalrace stuurde Verstappen zich nog naar het podium, achter de Duitser Sebastien Vettel (Ferrari) en Hamilton.

Een hele dikke crash van Nico Hulkenberg! De halo heeft hem gered. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/izQIVXEfp8 Rick(@ afcajaxpro_) link

Vandoorne moest bij zijn laatste GP in een wagen van McLaren tevreden zijn met de veertiende chrono. In de WK-stand eindigt hij met 12 punten op de zestiende stek. Onze landgenoot viel bij de start meteen terug naar de laatste plaats, maar mengde zich nadien wel in de debatten. Vandoorne reed even rond op de elfde plek en liet in een duel met Ocon en Grosjean even zijn tanden en klasse zien. In zijn (voorlopig) laatste F1-race kon hij evenwel geen WK-punten meer in de wacht slepen.

Begin september raakte bekend dat de 26-jarige West-Vlaming geen nieuw contract kreeg bij McLaren. Vandoorne debuteerde in 2016 voor McLaren tijdens de Grote Prijs van Bahrein en was er vanaf vorig seizoen tweede rijder, na de Spaanse voormalige wereldkampioen Fernando Alonso. Die reed op het Yas Marina Circuit zijn allerlaatste F1-race en stuurde zijn bolide naar de elfde plaats. Nadien volgde nog een ereronde voor de tweevoudige wereldkampioen. Hij jaagt vanaf volgend seizoen op de Triple Crown, daarvoor moet hij enkel nog de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) op zijn palmares brengen. Alonso sprokkelt in de WK-stand 50 punten, goed voor de elfde plaats.

De 19-jarige Brit Lando Norris neemt in 2019 het zitje van Vandoorne over bij McLaren. Hij zal er een duo vormen met de Spanjaard Carlos Sainz jr, die zijn landgenoot Alonso vervangt. Vandoorne zet zijn autosportcarrière verder in de elektrische Formule E. De West-Vlaming blijft via zijn team HWA verbonden aan Mercedes en zal ook simulatierijder van de F1-renstal worden.