Hamilton wil kleurloze Formule 1 redden: “Elk jaar opnieuw zie ik de rotzooi” GVS

25 juni 2019

19u20

Bron: Motorsport.com, The Telegraph 1 Formule 1 Voor een flinke portie spanning hoeft u dit jaar niet af te stemmen op de Formule 1. De Mercedes-bolides met Lewis Hamilton op kop domineren de debatten, tot groot ongenoegen van de miljoenen fans wereldwijd. “Maar het is niet onze fout dat het zo saai is, wel die van de regelmakers.” De oplossing? Hamilton die dan maar zelf aan tafel zou aanschuiven.

Na een nieuwe zege op ‘Le Castellet’ staat Hamilton nog wat steviger aan de leiding in de WK-tussenstand. In Frankrijk won de vijfvoudige wereldkampioen met overmacht, niet voor het eerst dit jaar. Áls de Brit dan toch eens van zijn pluimen laat, is het zijn ploeggenoot Valtteri Bottas die aan het langste eind trekt. Mercedes dus boven, in zes van de acht manches stonden de zilveren wagens aan de top.

Tot groot ongenoegen van de fans is de spanning in de koningsklasse van de autosport dus nihil. “Ik begrijp volkomen dat de fans zich vervelen. Maar wij maken de regels niet. Je moet de mensen aan de top onder druk zetten. Zij moeten hun werk leren doen, want ze nemen al jarenlang de foute beslissingen. Ze zullen het niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar elk jaar opnieuw zie ik de rotzooi waarin we ons bevinden”, was Hamilton niet mals over de F1-bazen.

Vooral de ongelijkheid in budget waar de renstallen over beschikken, zorgt voor commotie. Het verschil in boekhouding is gigantisch. Waar Ferrari en Mercedes rond de 450 miljoen euro kunnen besteden, moeten teams als Haas en Racing Point het zien te rooien met 120 miljoen. Formule 1-eigenaar Libery Media kondigt al een hele poos aan het tij te keren, in oktober moeten de nieuwe regels voor het seizoen van 2021 - wat het jaar van dé kentering moet zijn - uiteindelijk klaar zijn. Het grote doel is om de geldstromen eerlijker te verdelen onder de verschillende teams, waardoor de onderlinge verschillen kleiner worden en de strijd op de baan groter.

Stappenplan

De F1 nadert dus een cruciale fase. Ross Brawn, sportief directeur van de sport, ziet er dan ook heil in om de coureurs zelf een stem te geven. “Het zou geweldig zijn om rechtstreeks input te krijgen van de coureurs”, zegt hij in een reactie aan Motorsport.com. “Mijn deur staal altijd open. In het verleden hebben we die kansen niet benut, dat is jammer. Daarom sta ik nu volledig achter zo’n initiatief.” Hamilton liet op een congres in Parijs alvast weten dat hij graag wil meewerken aan de toekomst van de sport. “Ik zou willen dat ze me later niet enkel herinneren omwille van mijn titels, maar ook omwille van iemand die écht van de sport hield.” De 34-jarige Brit zou al een stappenplan hebben ingediend om de bakens te verzetten.

Brawn beseft dan ook dat er dringend iets moet gebeuren. “Wij zijn één van de weinige industrieën die zich nog niet heeft aangepast aan de huidige economische realiteit. Wij kampen met meer financiële onevenwichtigheden dan welke andere sport ook. Dus het is tijd om de toekomst van de sport veilig te stellen voordat het echt te laat is. Laten we ervoor zorgen dat de F1 weer een show wordt voor de fans.”