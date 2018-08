Hamilton waarschuwt Mercedes in aanloop naar GP op circuit van Spa-Francopchamps Redactie

22 augustus 2018

10u20

Lewis Hamilton heeft zijn renstal Mercedes voor een valse herstart gewaarschuwd in de tweede seizoenshelft van de Formule 1. "We zullen meteen vol gas moeten geven'', zei de 33-jarige Brit in de aanloop naar de Grote Prijs van België van zondag op het circuit van Spa-Francorchamps.

Hamilton leidt in het WK-klassement met een voorsprong van 24 punten op zijn Duitse rivaal Sebastian Vettel (Ferrari). Er staan dit jaar nog negen races op het programma. Hamilton ging eind juli met een goed gevoel de korte zomerstop in. Hij zegevierde zowel in Duitsland (22 juli) als in Hongarije (29 juli).



"Toch weten we allemaal dat Ferrari nog de overhand heeft als het op snelheid aankomt'', benadrukte Hamilton, die vorig jaar zijn vierde wereldtitel veroverde. "Er is dus nog steeds veel werk aan de winkel voor ons.''



Teambaas Toto Wolff erkende dat Mercedes dit seizoen nog een lange weg heeft af te leggen. "De strijd met Ferrari zal heel spannend worden'', zei de Oostenrijker, die ook van Red Bull (Max Verstappen en Daniel Ricciardo) nog volop tegenstand verwacht.