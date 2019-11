Hamilton voorspelt stoelendans in Formule 1: “Er is al veel gaande” GVS

Lewis Hamilton voorspelt een 'stoelendans' in de Formule 1. De 34-jarige Brit, die onlangs zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse veroverde, denkt dat voor het seizoen 2021 heel wat coureurs van team gaan wisselen.

De internationale autosportfederatie FIA onthulde onlangs een heel pakket veranderingen voor de Formule 1 die in 2021 ingaan, zoals een budgetplafond en aanpassingen aan de auto's waardoor de races spectaculairder en minder voorspelbaar moeten worden.

"Komend jaar gaan we veel rijders zien wisselen van team", zei Hamilton in São Paulo, waar zondag de Grote Prijs van Brazilië wordt verreden. "Er is op de achtergrond al veel gaande. Iedere coureur praat wel met een aantal teams." Bij de topteams lopen de contracten van heel wat coureurs eind volgend jaar af. Dat geldt bij Mercedes voor Hamilton en Valtteri Bottas. Max Verstappen ligt tot eind 2020 vast bij Red Bull, Sebastian Vettel gaat zijn laatste contractjaar in bij Ferrari.

Alleen Charles Leclerc beschikt over een langjarig contract. De 22-jarige Monegask ligt tot eind 2022 vast bij Ferrari. Hamilton ziet in Leclerc en de even oude Verstappen de "kampioenen van de toekomst", al hoopt hij dat nog wel even te kunnen uitstellen. "Ze hebben beiden een goede, agressieve rijstijl. Maar hopelijk kan ik ze nog wel een tijdje afstoppen. Ik denk dat Ferrari op de korte termijn de grootste kans heeft om met een auto te komen waarmee ze kunnen strijden voor de wereldtitel", aldus de kopman van het al jaren dominerende Mercedes. "De plannen voor de Formule 1 zien er goed uit. Als het klopt wat ze zeggen, gaan we een geweldig nieuw racetijdperk in. En daar wil ik bij zijn."