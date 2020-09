Hamilton verovert polepositie in Toscane, Brit blijft in kwalificaties Bottas en Verstappen voor Redactie

16u09 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft voor de 95e keer in zijn carrière de polepositie gepakt. In Toscane bleef de Brit zijn ploegmaat Bottas voor, Verstappen komt als derde aan de start. Vorige week kreeg Hamilton een tijdstraf waardoor hij niet won, deze week zal hij orde op zaken willen stellen.

Op het Circuit Mugello stonden vandaag de kwalificaties op het programma. In de vrije oefenritten was Valtteri Bottas telkens de snelste, maar wanneer het om de knikkers ging - en dus de poleposition - ging zijn ploegmaat Lewis Hamilton met de eerste plaats aan de haal. Max Verstappen had de derde snelste tijd, al waren de verschillen miniem.

Charles Leclerc, die vorige week nog sneuvelde in Q2 met de 13de tijd, eindigde vandaag vijfde. Een mooi cadeautje voor Ferrari, waar ze morgen hun jubileum vieren met hun 1000ste startplaats in de Formule 1.

Voor zesvoudig wereldkampioen Hamilton is het de 95e pole in zijn carrière, de zevende dit seizoen - in de overige twee races mocht Bottas vanop de pole starten. Zondagnamiddag gaat hij in Italië op jacht naar zijn zesde zege van het seizoen.

