Hamilton verovert 92ste pole in Spanje, Vettel sneuvelt wéér in Q2

15 augustus 2020

16u01 1 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) start morgen vanaf de pole in de GP van Spanje. De Britse WK-leider zette op het circuit de Barcelona-Catalunya een snellere tijd neer dan teamgenoot Valtteri Bottas. Sebastian Vettel (Ferrari) sneuvelde net zoals vorige week in Q2.

Zesde kwalificaties, zesde pole voor Mercedes. Vorige week was Valtteri Bottas nog het snelst in Groot-Brittannië, vandaag klokte Lewis Hamilton de beste tijd in Spanje. Max Verstappen moest vrede nemen met de derde plek.

De vierde stek was een prooi voor Sergio Pérez, Lance Stroll zette de vijfde tijd neer. Ferrari kende alweer een teleurstellende namiddag, met een negende plaats voor Charles Leclerc en een elfde tijd chrono voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die Q2 zelfs niet overleefde. Voor Hamilton is het de 92ste pole uit zijn carrière.

De Grote Prijs, de zesde F1-manche van het seizoen, gaat morgennamiddag om 15.10 uur van start. In de WK-tussenstand leidt Hamilton met 107 punten, voor Verstappen (77) en Bottas (73). Leclerc (45) en Norris (38) maken de top vijf compleet.

