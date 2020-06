Hamilton veroordeelt uitspraken van voormalig F1-baas Ecclestone: “Onwetende en ongeschoolde opmerkingen” Redactie

27 juni 2020

08u12

Bron: ANP 6 Formule 1 Formule 1-kampioen Lewis Hamilton heeft Formule 1-kampioen Lewis Hamilton heeft de “onwetende” uitspraken over racisme van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone veroordeeld. Eerder nam de organisatie achter de koningsklasse van de autosport in een verklaring al afstand van uitspraken van de 89-jarige Brit. Die had in een interview gezegd dat zwarte mensen zich vaker schuldig maken aan racisme dan witte mensen.

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton, die een commissie heeft opgezet om de autosport te helpen meer jongeren met een zwarte achtergrond aan zich te binden, zei dat de “onwetende en ongeschoolde” opmerkingen van Ecclestone precies benadrukten “wat er mis is.”

“Het is nu volkomen logisch dat er niets is gezegd of gedaan om onze sport diverser te maken. Of om het racistische misbruik dat ik tijdens mijn carrière ben tegengekomen aan te pakken”, aldus de Brit op Instagram. “Als iemand die de sport decennia lang heeft geleid, zo’n gebrek aan begrip heeft van de diepgewortelde problemen waar wij als zwarte mensen dagelijks mee te maken hebben, hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken dat wel begrijpen. Het begint bij de top.”

“Deze uitspraken horen niet thuis in samenleving die streeft naar eenheid”, zei de Formule 1-leiding eerder. “We staan op geen enkele wijze achter de uitspraken van Ecclestone. We benadrukken ook dat hij sinds 2017 geen enkele rol meer speelt in onze organisatie.”

Ecclestone zei ook dat racisme in de Formule 1 in het geheel niet voorkomt. Wel had hij lovende woorden voor Lewis Hamilton. De wereldkampioen verzet zich met meerdere initiatieven tegen racisme en wil een belangrijkere rol voor zwarte mensen in de Formule 1. “Wat Hamilton doet is fantastisch”, aldus Ecclestone.

