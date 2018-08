Hamilton stuurt zijn Mercedes naar de pole in GP van België, Vandoorne allerlaatste in kwalificaties XC

25 augustus 2018

16u02 4 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de polepositie voor de GP van België veroverd. De Brit van Mercedes was op het circuit van Spa-Francorchamps sneller dan Sebastian Vettel (Ferrari). Stoffel Vandoorne (McLaren) zette de traagste chrono neer en start morgen vanop de twintigste en laatste positie.

Neen, het was andermaal niet de dag van Stoffel Vandoorne. Vanmiddag crashte de West-Vlaming in de slotfase van de derde oefensessie, wat later sneuvelde hij zoals verwacht in de eerste kwalificatiefase. Vandoorne klokte uiteindelijk de twintigste tijd. Allerlaatste. Ook McLaren-ploegmakker Fernando Alonso wist niet door te stoten naar Q2. De Spanjaard gaat morgen als zeventiende van start.

Record Hamilton

Net voor de derde kwalificatiesessie gingen de hemelsluizen over. Spek voor de bek van Max Verstappen, die doorgaans goed presteert in regenachtige omstandigheden. De Nederlander kon zo een gooi doen naar zijn allereerste pole uit zijn carrière. Maar dat zat er niet in. Verstappen moest uiteindelijk vrede nemen met de zevende plek.

De polepositie was dan weer een prooi voor Lewis Hamilton. Voor de vijfde keer in Spa. Een record. De Brit nam de maat van Sebastian Vettel, Esteban Ocon was een knappe derde. Een opsteker voor Force India, dat ook nog eens met Sergio Perez de vierde tijd op de tabellen zette.

QUALIFYING CLASSIFICATION: @LewisHamilton scores a 78th career pole at a rainy Spa #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/HhhEX34zPc Formula 1(@ F1) link