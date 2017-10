Hamilton speelt in Mexico met leeuw, waarna viervoudig F1-wereldkampioen het op een lopen moet zetten Hans Op de Beeck

07u30

Bron: Instagram lewishamilton 0 instagram lewishamilton Lewis Hamilton maakt zich snel uit de voeten. Formule 1 Kersvers viervoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton beleefde in de aanloop naar de GP Mexico even een angstaanjagend moment. De Brit postte een video op Instagram waarop te zien is hoe een leeuw zich tegen hem keert en hij vlug uit een kooi moet springen.

When im home in Mexico City💙 @blackjaguarwhitetiger 🎥 @paulripkye #blueenergy #healtheworld Een foto die is geplaatst door Lewis Hamilton (@lewishamilton) op 29 okt 2017 om 18:41 CET

Hamilton heeft duidelijk een leuke tijd beleefd in Mexico City en laat zijn fans daarvan meegenieten op zijn Instagrampagina. In een video zien we hoe Hamilton, die zich gisteravond ondanks een lekke band voor de vierde keer in zijn carrière tot wereldkampioen in de Formule 1 kroonde, speelt met leeuwenwelpjes die er hoogst schattig uitzien. De F1-piloot knuffelt, speelt en zingt met de dieren alsof hij een personage is uit de Lion King.

instagram lewishamilton De leeuw wandelt rond de afsluiting.

Waarna we Hamilton, in een short en met een petje op, vervolgens met een trainer in een afgesloten ruimte in een donker hok zien. Hamilton wil het grote beest aaien, waarna plots niet alles geheel volgens plan verloopt. De leeuw springt tot bij de twee en keert zich tegen Hamilton, waarop de trainer de carnivoor vastpakt en tegen de Brit 'Go Outside' (ga naar buiten) roept. Terwijl de rijder vlug over het muurtje springt, zien we nog hoe de trainer met behoorlijk wat moeite de leeuw onder controle houdt.

instagram lewishamilton Hamilton knuffelt de welpjes.