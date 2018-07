Hamilton snelt met baanrecord op Silverstone naar polepositie, Stoffel Vandoorne zeventiende Redactie

07 juli 2018

16u07

Bron: Belga en ANP 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de polepositie gepakt in de GP van Groot-Brittanië. En dat met een baanrecord van 1.25.892. In de kwalificaties was hij op het circuit van Silverstone slechts een zucht sneller dan Sebastian Vettel. Valtteri Bottas zette de derde tijd neer. Stoffel Vandoorne start morgen dan weer vanop de zeventiende plaats.

Na de crash van Brendon Hartley was het in de Q1 de beurt aan Lance Stroll. De 19-jarige Canadees parkeerde zijn bolide in de grindbak waarna hij zijn biezen mocht pakken. Stoffel Vandoorne reed dan weer nog verder. Onze landgenoot was wel nog flink aan het knokken om zich toch maar te plaatsen voor de Q2. Een opdracht waar Vandoorne niet in slaagde, morgen moet de rijder van McLaren starten vanop de zeventiende plek. Net als de Belg sneuvelden ook Sainz, Sirotkin en pechvogels Stroll en Hartley.

In de Q2 werd het baanrecord tot twee keer toe verbeterd. Sebastian Vettel kreeg dat in de Q1 al voor elkaar en deed dat kunstje opnieuw over. Lewis Hamilton wilde dan ook niet achter blijven. De Britse wereldkampioen deed met 1.26.256 nog een tiende beter dan zijn Duitse collega. Hulkenberg, Perez, Alonso, Gasly en Ericsson strandden dan weer met de Q3 in zicht.

Het werd nog bijzonder spannend in het slot van de kwalificaties. Sebastian Vettel leek de polepositie beet te hebben, maar voor eigen volk perste Hamilton er nog een ultieme snelle rond uit. Goed voor de snelste tijd van de dag en hij verbeterde zo ook het baanrecord dat hij vorig jaar zelf neerzette.

Q3 CLASSIFICATION: What a battle between the title rivals 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/4NuZukfWLq Formula 1(@ F1) link

Hamilton was ook al de snelste in derde oefensessie

Stoffel Vandoorne zette in de derde vrije oefensessie de achttiende tijd neer. Op het circuit van Silverstone legde de West-Vlaming 17 rondes af. Hij noteerde daarbij een toptijd van 1:30.004 en hield enkel de Toro Rosso's van Pierre Gasly en Brendon Hartley, die crashte en geen chrono neerzette, achter zich. In de eerste twee vrije oefensessies liet Vandoorne telkens de zeventiende tijd optekenen. Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, lukte met 1:29.070 de dertiende chrono.

De regerende wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) lukte in die oefensessie het snelste rondje in 1:26.722. Kimi Räikkönen (Ferrari) realiseerde met 1:26.815 de op één na scherpste chrono. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas zette de derde tijd (1:27.364) op de tabellen. WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) moest tevreden zijn met de vierde chrono (1:27.851).

(lees onder de foto meer over de crash van Hartley)

De crash van Hartley

De Nieuw-Zeelandse coureur Brendon Hartley kreeg een zware crash te verduren tijdens de laatste oefensessie. Vlak voordat Hartley een bocht wilde insturen, brak de ophanging van het linkervoorwiel af. Hij vloog daardoor met zijn onbestuurbare Toro Rosso hard de bandenstapels in. De 28-jarige Formule 1-coureur kon ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde bolide stappen. Hij ging voor de zekerheid wel met de dokter mee naar het medische centrum op Silverstone voor een controle. Brendon Hartley nam dan ook geen deel aan de kwalificaties.