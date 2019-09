Hamilton snelste in tweede vrije oefensessie GP Singapore, eerder op de dag maakten Bottas en Leclerc brokken LPB

20 september 2019

16u42 0

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd neergezet tijdens de tweede oefenritten voor de Grote Prijs van Singapore, de vijftiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De Engelse wereldkampioen en WK-leider reed op het Marina Bay Street Circuit een ronde in 1:38.773. Daarmee was hij 0.184 sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die eerder op de dag de beste was in de eerste oefenritten. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), op 0.818, en Hamiltons Finse ploegmaat Valtteri Bottas, op 1.121, volgden als derde en vierde.

Morgen staan de derde oefenritten (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u) op het programma. De GP begint zondag om 14u10 (20u10 lokale tijd).

Lewis Hamilton won de GP van Singapore vorig jaar voor de vierde keer. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte van recordhouder Sebastian Vettel.

Eerder op de dag zette Max Verstappen de snelste tijd neer in een tumultueuze eerste vrije oefensessie. De Nederlander ging op het smalle stratencircuit Sebastian Vettel en Lewis Hamilton vooraf. Voor Valtteri Bottas en Charles Leclerc eindigde de oefensessie met brokken. Bottas reed zijn Mercedes in de muur, de hele voorkant kon naar de schroothoop. Leclerc moest met zijn Ferrari de pits opzoeken nadat bij het terugschakelen twee luide knallen vanuit de versnellingsbak volgden.

Singapore bites! The moment Valtteri Bottas slammed out of FP1 😬#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/HPH72RWZys Formula 1(@ F1) link

Verstappen heeft hoge verwachtingen in Singapore. De sleutel voor een goed resultaat ligt bij de kwalificaties, meent de Red Bull-piloot. “Inhalen is hier heel lastig, dus in de kwalificaties moet je echt pieken”, aldus Verstappen, die doorgaans geen moeite heeft met de drukkende warmte in Singapore en het rijden onder kunstlicht ook niet vervelend vindt. “Het is heet, het is fysiek en je zweet veel, maar het is één van mijn favoriete circuits.”