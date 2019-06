Hamilton snelste in eerste vrije oefensessie in Canada YP

07 juni 2019

19u35

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de snelste ronde neergezet in de eerste vrij oefensessie in aanloop naar de GP Formule 1 van Canada in Montreal aanstaande zondag. De Britse vijfvoudige wereldkampioen was 0.147 seconden sneller dan zijn Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas.

De nummer drie, Charles Leclerc van Ferrari, volgde al op ruime afstand op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal: op 0.953 seconden. Max Verstappen (Red Bull) was vierde, Sebastian Vettel (Ferrari) vijfde. Mercedes won dit seizoen al alle zes de GP's, Hamilton is WK-leider, met zeventien punten meer dan Bottas. Vettel is derde, Verstappen vierde.

Een tweede vrije oefensessie volgt vrijdag om 19 uur Belgische tijd.

Uitslag:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:12.767 (31 ronden)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:12.914 (25)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:13.720 (24)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:13.755 (26)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:13.905 (28)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:13.945 (30)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:13.973 (34)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:14.123 (31)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:14.172 (31)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:14.202 (32)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:14.246 (33)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:14.474 (30)

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:14.570 (27)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:14.582 (17)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:14.645 (31)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) 1:14.703 (36)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:14.812 (32)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:15.343 (32)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:15.989 (29)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:16.199 (33)