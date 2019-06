Hamilton rijdt onbedreigd naar zesde GP-winst van het seizoen in Frankrijk DMM

23 juni 2019

16u38 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de GP van Frankrijk gewonnen. De 34-jarige Brit won in Le Castellet voor ploegmaat Valtteri Bottas en Ferrari-rijder Charles Leclerc. De wereldkampioen verstevigt zijn leidersplaats in de WK-tussenstand.

Slechts twee keer in de afgelopen zeven GP’s kon een rijder zijn pole verzilveren. Het was net voor de start dus geen uitgemaakte zaak dat Lewis Hamilton zomaar eventjes de GP van Frankrijk zou winnen. De Brit begon voor Bottas en Leclerc. Na een snelle start wist hij zijn pole wel te behouden. Geen positiewissels in de top drie.

Dat zou ook de hele wedstrijd zo blijven. Hamilton reed in een incidentloze race stelselmatig weg van de rest. De Brit perste er de ene snelste ronde na de andere uit. De enige animo kwam er toen hij plots even klaagde van een loszittende stoel. Al moet dat niet héél erg geweest zijn, Hamilton voerde een masterclass op.

LAP 25/53



Race leader @LewisHamilton pits for a new set of tyres



And that's a rapid changeover by the Mercedes crew 👀⏱️#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6SWvZ3NzNV Formula 1(@ F1) link

In de achtergrond wel een oprukkende Sebastian Vettel. De Ferrari-rijder startte op plaats acht na Lando Norris en Carlos Sainz, maar de Duitser had het McLaren-duo al vrij snel te pakken. Max Verstappen reed de hele wedstrijd op plaats vier. De Nederlander bedreigen lukt niet voor Vettel. Het nieuwe ronderecord vestigen lukte wel nog voor de Duitser. En dat in de allerlaatste ronde.

Ook Hamilton had er zijn zinnen op gezet, maar hij viel al in de prijzen met GP-winst. Bottas en Leclerc mochten mee op het podium. In de WK-tussenstand loopt Hamilton weer zeven punten uit op zijn Mercedes-ploeggenoot. Voor Hamilton is het zijn zesde GP-zege van het seizoen.

BREAKING: @LewisHamilton leads a Mercedes 1-2 at Le Castellet as Charles Leclerc takes the final podium spot for Ferrari.#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/x1b0WVPdtC Formula 1(@ F1) link