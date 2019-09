Exclusief voor abonnees Hamilton profiteert opnieuw van controverse bij Ferrari, Leclerc licht geïrriteerd Jo Bossuyt

30 september 2019

09u29 0 Formule 1 VSC, kort voor 'Virtuele Safety Car'. Lewis Hamilton mag hem op zijn blote knieën bedanken, want hij kreeg zijn 82ste GP-zege gisteren cadeau van het gele lichtje dat de auto's bij gevaar verplicht om te vertragen. Meteen heeft de Brit zijn zesde wereldtitel binnen handbereik.

Wie het al snel nagerekend heeft, rispt nu ongetwijfeld op dat Valtteri Bottas nog altijd niet uitgeschakeld is. Maar de Fin tellen we niet mee. Quantité négligeable. Hulpje van Hamilton, hooguit. ­Alleen de Ferrari's konden de zesde wereldtitel van Hamilton nog in gevaar brengen, sterk als ze sinds de zomerpauze uit de hoek komen met al drie overwinningen op rij - Francorchamps, Monza en Singapore. Hamilton liet zich donderdag, ter aankomst in Sochi, zelfs op een licht paniekje betrappen: “Mercedes moet zich dringend hervatten, want zoals we de jongste races bezig zijn, is de titel nog lang niet binnen.”

