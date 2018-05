Hamilton prijst Ferrari-bolide en vreest Miami-babes: "De verleiding is te groot met al dat vrouwelijk schoon" GVS

04 mei 2018

18u07

Bron: The Sun, news.au 0 Formule 1 Het is dit seizoen bikkelen voor viervoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit heeft een vette kluif aan Sebastian Vettel en zijn Mercedes is niet meer zo oppermachtig als weleer. En dan krijgen de hoofdrolspelers dit seizoen nog niet eens de GP van Miami voor de wielen geschoven. "Want daar winnen wordt enorm moeilijk met al dat vrouwelijk schoon", stelt Hamilton bij 'The Sun' ietwat laconiek.

Naar alle waarschijnlijkheid toeren de Formule 1-bolides komend seizoen ook langs de prachtige stranden van Miami. De lokale autoriteiten zetten volgende week via een stemming wellicht het licht op groen en staat er in 2019 dus een Amerikaanse GP op de kalender van de koningsklasse van de autosport. "Miami is een van de meest iconisch en glamoureuze steden ter wereld. Dat gecombineerd met de sterke infrastructuur maakt het een perfecte plek voor de Formule 1 en de fans", verklaart Sean Bratches, commercieel directeur van de sport.

Nieuws dat blijkbaar als muziek in de oren klonk van Lewis Hamilton. En niet omwille van het sportieve luik, integendeel. Het is immers een publiek geheim dat de 33-jarige snelheidsduivel niet kan weerstaan aan vrouwelijk schoon. De man uit Stevenage zet al graag eens de bloemetjes buiten - tot groot ongenoegen van zijn ex-vriendinnen - en doet met enkele rake quotes zijn ietwat lastige bijnaam van rokkenjager nog eens alle eer aan in 'The Sun'.

Feestbuurt

"Mijn vriend stuurde me een sms'je met de melding dat we volgend jaar wellicht in Miami racen", aldus Hamilton. Het eerste wat in me opkwam was: 'Oh neen, het wordt onmogelijk om die manche te winnen. Het is daar zo boeiend, zo fantastisch, zo een feestbuurt. En dan zwijg ik nog over al die knappe vrouwen die voor verleiding zorgen. Het gaat een heel zwaar weekend worden voor mij, ik denk dat ik maar best uit de stad blijf." Laconiek of niet, Twitter smult ten volle.

Maar niet enkel de gevaren van de Miami-babes, ook de dreiging van de Ferrari-bolides kwam aan bod. "Dit is zonder twijfel het moeilijkste jaar uit mijn carrière. Sebastien Vettel heeft een verdomd goede auto en ik zal alles uit de kast moeten halen. Maar ik ben gefocust, zeer gefocust, en iedereen die met me samenwerkt weet dat ik er alles aan zal doen om tóch voor Vettel te finishen."

Ondanks de zwaardere concurrentie heeft de Brit naar eigen zeggen nog nooit zo hard genoten van het hele Formule 1-circuit. "Ik geniet meer dan ooit. Zelfs als we niet winnen beleef ik er meer plezier aan. Ik hou van de reizen die we maken. Je wordt wijzer naarmate je ouder wordt en je krijgt een bredere visie. Ik realiseer me nu dat ik deel uitmaak en zelfs voortrekker ben van deze sport en zijn cultuur en hoop nieuw talent warm te maken om ook F1-piloot te worden."

Zondag 13 mei staat de volgende klus op het programma. Dan slaat het F1-circus zijn tenten op in Spanje.