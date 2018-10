Hamilton pakt pole in Japan Redactie

06 oktober 2018

08u30

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt morgen vanuit polepositie in de Grote Prijs van Japan, de zeventiende manche in het WK Formule 1.

De Britse wereldkampioen en WK-leider toonde zich de beste in de kwalificaties op het circuit van Suzuka. Met 1:27.760 bleef Hamilton zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (tweede op 0.299) voor. Die staat naast hem op de eerste rij van de startgrid. Voor Hamilton was het de achtste pole van het seizoen, de 80e uit zijn carrière.

Op de tweede rij vertrekken de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari).

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), de belangrijkste uitdager van Hamilton, kende een tegenvallende kwalificatie en moest tevreden zijn met de negende tijd.

Stoffel Vandoorne (McLaren) werd negentiende en voorlaatste in de kwalificaties en start zondag andermaal achterin het pak. Ook zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso raakte niet verder dan de achttiende tijd.

Vorig jaar won Hamilton voor de vierde keer in zijn carrière de GP van Japan. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte van Vettel. Met zes zeges is de Duitser Michael Schumacher recordhouder in Japan.