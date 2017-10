Hamilton pakt pole in Japan, Vandoorne start morgen als negende XC

09u05

Bron: Belga 0 Photo News Stoffel Vandoorne Formule 1 Lewis Hamilton heeft met een baanrecord de polepositie voor de GP van Japan veroverd. De Brit van Mercedes was op het circuit van Suzuka sneller dan zijn teammaat Valtteri Bottas en Sebastian Vettel (Ferrari). Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) strandde in de tweede kwalificatiefase, maar start morgen wel vanop de negende positie.

Hamilton finishte in 1:27.319 en bleef zijn ploegmaat Valtteri Bottas (1:27.651) voor. Door de gridstraf van vijf plaatsen voor de Fin zal de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), derde, een plaats opschuiven in de startrij. Het is tevens de eerste keer in zijn carrière dat de Britse WK-leider op het circuit van Suzuka van die positie kan vertrekken.



Stoffel Vandoorne liep de Q3 in de slotseconde mis, nadat zijn Spaanse teammaat Fernando Alonso (1:29.749) die de West-Vlaming in extremis uit de top tien hield. Onze landgenoot start morgen wel vanop de negende plek, door de gridstraffen voor Kimi Räikkönen en Alonso.



Startgrid:

1e rij:



Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)



Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)



2e rij:



Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull)



Max Verstappen (Ned/Red Bull)



3e rij:



Esteban Ocon (Fra/Force India)



Sergio Pérez (Mex/Force India)



4e rij:



Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)



Felipe Massa (Bra/Williams)



5e rij:



++ Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda)



Nico Hülkenberg (Dui/Renault)



6e rij:



Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari)



Kevin Magnussen (Den/Haas)



7e rij:



Romain Grosjean (Fra/Haas)



Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso)



8e rij:



Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes)



Marcus Ericsson (Zwe/Sauber)



9e rij:



Pascal Wehrlein (Dui/Sauber)



Jolyon Palmer (GBr/Renault)



10e rij:



Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso)



Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda)

