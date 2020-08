Hamilton pakt pole in Francorchamps, Ferrari stelt opnieuw zwaar teleur SVL

29 augustus 2020

16u05 1 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) start morgen vanaf de pole in de Grote Prijs van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps was de Brit opnieuw sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) werd derde, Ferrari stelde opnieuw zwaar teleur.

Mercedes blijft een perfect parcours rijden. Bij de zevende kwalificaties van het seizoen was het ook voor de zevende keer prijs. Lewis Hamilton klokte, net als in Spanje, af in de beste tijd. Het is maar liefst de 93ste pole uit de carrière van de Brit en de zesde in België. Hamilton veroverde die pole in stijl met een ronderecord. Hij droeg zijn poleposition op aan de vannacht overleden Black Panther-acteur Chadwick Boseman. “Ik werd vanmorgen wakker met het heel droevige nieuws dat Chadwick was overleden. Dat nieuws heeft mij echt gebroken”, zei Hamilton. “Hij was zo een helder licht. Wakanda voor altijd. Ik wilde er vandaag gewoon vol voor gaan en perfect rijden. Deze is voor Chadwick. Rust in vrede.”

Hamiltons Finse ploegmaat Valtteri Bottas en Max Verstappen (Red Bull) zorgden in Francorchamps voor een identiek podium als twee weken geleden in Spanje. De top vijf werd vervolledigd door Daniel Ricciardo (Renault) en Verstappens ploegmaat Alexander Albon.

Voor Ferrari was het alweer een namiddag om snel te vergeten. Zowel Charles Leclerc - winnaar van vorig jaar - als viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel moesten afdruipen na Q2. De frustraties liepen bij momenten hoog op bij de twee rijders. Ze starten morgen vanaf de 13e en 14e positie. In de WK-tussenstand leidt Lewis Hamilton autoritair met 132 punten, gevolgd door Max Verstappen (95 punten) en Valtteri Bottas (89 punten).

Pole for @LewisHamilton at Spa - and a new track record 🚀



Listen as he dedicates number 93 of his career to the late Chadwick Boseman #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/OjOZ7760gP Formula 1(@ F1) link

🏁 END OF QUALIFYING 🏁



Top 10

HAM

BOT

VER

RIC

ALB

OCO

SAI

PER

STR

NOR#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/6Q3XbADnTI Formula 1(@ F1) link