Hamilton pakt met GP van Steiermark eerste seizoenszege, Bottas maakt Mercedes-feestje compleet en blijft leider Redactie

12 juli 2020

16u36 1 Formule 1 Lewis Hamilton heeft met de GP van Steiermark z'n eerste overwinning van het seizoen te pakken. Na een teleurstellende eerste race zette de Britse wereldkampioen op de Red Bull Ring de puntjes op de i. Max Verstappen reed lang rond op de tweede plaats, maar moest in de slotfase toch die andere Mercedes Valtteri Bottas voor zich dulden. De Fin blijft ook leider in de WK-tussenstand. Voor Ferrari was het een dramatische dag: na vijf ronden waren zowel Sebastian Vettel als Charles Leclerc al uitgeteld.

In tegenstelling tot zaterdag, toen het pijpenstelen regende en de laatste oefenritten werden afgelast, was het zondagnamiddag mooi weer in Spielberg. Hamilton vertrok vanaf de pole, de Ferrari’s moesten ver op de grid starten. En dan moest het ergste nog komen. Voor Vettel zat de race er in de eerste bocht al op. Ploegmaat Charles Leclerc was te gretig om posities goed te maken en tikte de Duitser aan. In de vijfde ronde mocht ook de bolide van de Fransman op stal. Pijnlijk voor de Scuderia.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. Charles Leclerc(@ Charles_Leclerc) link

Vooraan in de race reden drie wagens mijlenver voor de rest uit. De Red Bull van Max Verstappen zat lange tijd in de sandwich tussen de Mercedessen van Lewis Hamilton en WK-leider Valtteri Bottas. Hamilton reed probleemloos richting zijn eerste seizoenszege, maar de Nederlander weerde zich wel als een duivel tegen de jagende Bottas.

In de laatste ronden was Verstappen een vogel voor de kat. Bij een eerste aanval van Bottas bood de Red Bull-piloot nog weerwerk, maar even later gebeurde dan toch het onvermijdelijke. Bottas finishte als tweede en blijft leider in de WK-tussenstand, Verstappen mocht als derde mee het podium op. Op ruime afstand volgden de Thai Alexander Albon (Red Bull), de Brit Lando Norris (McLaren) en de Mexicaan Sergio Perez (Racing Point).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.