Hamilton pakt de pole in Singapore, Vandoorne kan lijn van oefensessies niet doortrekken en start vanaf 18de plaats MH en TLB

15 september 2018

16u30

Bron: Belga 6

Lewis Hamilton start morgen vanaf de pole in Grote Prijs Formule 1 van Singapore. De Brit van Mercedes was de snelste tijdens de kwalificaties van de vijftiende manche van het seizoen. De Nederlander Max Verstappen imponeerde in zijn RedBull-bolide en mag zich morgen als tweede op gang trekken. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) werd derde, voor de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Stoffel Vandoorne (McLaren) sneuvelde opnieuw in de eerste kwalificatiereeks. De Kortrijkzaan start morgen vanaf de achttiende plaats aan de race die afgewerkt wordt bij kunstlicht.

De uitslag van Q3:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:36.015 (gem: 189,908 km/u)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:36.334

3. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:36.628

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:36.702

5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:36.794

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:36.996

7. Sergio Pérez (Mex/Racing Point Force India-Mercedes) 1:37.985

8. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:38.320

9. Esteban Ocon (Fra/Racing Point Force India-Mercedes) 1:38.365

10. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:38.588