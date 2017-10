Hamilton pakt 72ste pole uit zijn carrière in GP Verenigde Staten 00u05

Bron: Belga 1 Photo News Formule 1 Lewis Hamilton heeft voor de 72ste keer in zijn carrière de polepositie verovert in de Formule 1. In het Texaanse Austin zette de Brit het snelste rondje neer in de kwalificaties.

Sebastian Vettel was net 0,239 seconden trager dan de aalvlugge Hamilton. Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo delen de tweede lijn.

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft in het Texaanse Austin de veertiende chrono neergezet in de derde en laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de zeventiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1.



Onze 25-jarige landgenoot klokte een snelste ronde van 1:36.599. Zijn Spaanse ploeggenoot Fernando Alonso werd in een tijd van 1:36.239 dertiende.



Lewis Hamilton (Mercedes) realiseerde net als in de eerste twee oefensessies de beste tijd. Met 1:34.478, een nieuw record op het "circuit of the Americas", was de Britse WK-leider 92 duizendsten sneller dan Sebastian Vettel (Ferrari).



In de WK-tussenstand heeft Hamilton 59 punten voorsprong op zijn Duitse rivaal. Als de Brit morgen zestien punten meer verovert dan Vettel, wordt hij voor de vierde keer wereldkampioen. Hamilton won vier van de laatste vijf GP's in Austin.

Na Stoffel Vandoorne moet nu ook de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) achteruit op de startgrid van de GP Formule 1 van de Verenigde Staten. Hij moet vijftien plaatsen inleveren.



Net als Vandoorne veranderde Verstappen de samenstelling van zijn motor. De Belg moet slechts vijf plaatsen achteruit. Al voor de zesde keer dit seizoen moet de Nederlander, momenteel zesde in de WK-stand met 111 punten, zijn motor vervangen. In de VS kregen ook Nico Hülkenberg (Renault) en Brendon Hartley (Toro Rosso) al een gridstraf.

Derde vrije oefensessie:



1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:34.478 (15 ronden)



(gem. 210,068 km/u)



2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:34.570 (19)



3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:34.692 (17)



4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:34.755 (17)



5. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:35.103 (14)



6. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:35.346 (11)



7. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:35.608 (21)



8. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:35.650 (16)



9. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:35.723 (17)



10. Sergio Pérez (Mex/Force India) 1:35.802 (16)



11. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:35.965 (17)



12. Lance Stroll (Can/Williams) 1:36.118 (12)



13. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:36.239 (15)



14. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:36.599 (14)



15. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso) 1:36.818 (26)



16. Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:37.271 (16)



17. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber) 1:37.319 (17)



18. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:37.807 (15)



19. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:37.891 (9)



20. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1:38.500 (6) .