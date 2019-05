Hamilton ook snelste in tweede vrije oefensessie in Monaco, Verstappen moppert over bolide XC/LPB

23 mei 2019

16u50

Bron: Belga/ANP 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft ook in de tweede vrije oefensessie van de Grote Prijs van Monaco, de zesde manche van het WK Formule 1, de snelste tijd neergezet.

Hamilton klokte af in 1:11.118 en was daarmee 81 duizendsten sneller dan zijn ploegmaat Valtteri Bottas. De Nederlander Max Verstappen, in de eerste vrije training nog goed voor de tweede tijd, moest in de tweede sessie bijna een seconde toegeven op Hamilton. De coureur van Red Bull kende technische problemen met zijn bolide. Verstappen miste een groot deel van de oefensessie en reed daardoor slechts een paar ronden op de snelle zachte banden. “De wagen heeft totaal geen grip, ik glij alle kanten op”, mopperde hij over de boordradio. Verstappen klokte finaal de zesde tijd.

Op het smalle stratencircuit van Monte Carlo zijn traditioneel de eerste twee trainingen al op donderdag in plaats van vrijdag. Zaterdag staat de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag.