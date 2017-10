Hamilton ook in Japan de primus, Vandoorne klokt af op veertiende plaats Jo Bossuyt

08u20 0 REUTERS Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft voor de derde keer in zijn carrière de GP Formule 1 van Japan gewonnen. De Brit finishte voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull). Net als in 2015 kan Hamilton zijn wereldtitel binnenhalen op het circuit van Austin, op 22 oktober. Stoffel Vandoorne, die als negende vertrok, eindigde als veertiende.

De grand prix van Japan is het kampioenschap in een definitieve plooi gevallen. Na amper vier ronden was Sebastian Vettel al uitgeteld met alweer motorproblemen. Die begonnen al op de startgrid, waar de mecaniciens haastig een ontstekingskaars moesten vervangen. Maar wellicht was er dus meer aan de hand. Of hoe er de komende week een paar crisisvergaderingen zullen zijn bij Ferrari: grote baas Sergio Marchionne zei vorige week na Maleisië al dat het zo niet voort kon...

Voor Lewis Hamilton was de opgave van Vettel een ideaal scenario. Met uitzondering van paar ronden na zijn pitstop, omdat andere coureurs langer buitenbleven, was de Brit niet van de leiding weg te slaan. Rond de dertigste ronde leek een alweer uitstekende Max Verstappen de Mercedes te kunnen bedreigen, maar Bottas (die nog niet was gestopt) liet Hamilton voorbij en hield dan nog een paar ronden stand als buffer voor de Red Bull. Inderdaad: ploegenspel op zijn best. In het slot van de race naderde Max opnieuw en kon hij zelfs even gaan dreigen, omdat Hamilton veel tijd had verloren bij het dubbelen van tragere auto's. Maar echt in de problemen kwam Hamilton nooit. De Brit vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap nu tot 59 punten. Met nog vijf grand prix te gaan lijkt de titelstrijd inderdaad gespeeld.

Stoffel Vandoorne reed in Suzuka een anonieme race. De Belg kwam gewoon goed uit de startblokken maar werd in de eerste bocht opzij geduwd door Raikkonen, moest door het gras en kon pas helemaal achteraan opnieuw aansluiten. Een verkeerde strategie met veel te vroege pitstop zorgde er dan voor dat onze landgenoot de hele tijd geblokkeerd bleef achter de Canadees Stroll en niet kon opschuiven. Vandoorne finishte uiteindelijk op de veertiende plaats.

