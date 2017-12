Hamilton: "Niet de ambitie om zeven wereldtitels van Schumacher te evenaren" LPB

17u11

Bron: anp/reuters 0 EPA Een beeld uit maart 2012: Michael Schumacher en Lewis Hamilton staan op het podium tijdens de Grote Prijs van Maleisië. Formule 1 Lewis Hamilton verwacht niet dat hij de zeven wereldtitels van Michael Schumacher kan evenaren, maar de Britse F1-piloot gaat wel alles op alles zetten om op gelijke hoogte te komen met Juan Manuel Fangio. De Argentijn won vijf wereldtitels in de jaren '50 van de vorige eeuw, Hamilton pakte dit seizoen zijn vierde.

"Ik heb er tien jaar over gedaan om tot vier wereldtitels te komen", aldus Hamilton in Parijs, waar hij wordt gehuldigd als wereldkampioen van 2017. "Ik heb op dit moment niet de ambitie om er evenveel als Schumacher te winnen, maar Fangio evenaren zou ik wel heel cool vinden."

Hamilton zal in ieder geval nog enkele jaren te bewonderen zijn in de Formule 1, bevestigde hij. "Dat is wel de bedoeling. Hoewel ik lang niet alle zaken in deze sport waardeer, vind ik het racen nog steeds fantastisch en zeker ook de samenwerking binnen het team van Mercedes."