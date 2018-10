Hamilton neemt het op voor concurrent: “Media moeten meer respect tonen voor Vettel” XC

09 oktober 2018

11u17 0 Formule 1 Sebastian Vettel kreeg afgelopen weekend na zijn mislukt inhaalmanoeuvre op Max Verstappen de wind van voren. De Duitser werd (andermaal) hard aangepakt door de media. En dat zint Lewis Hamilton niet. Zo liet de Brit verstaan op Instagram.

"Ik vind dat de media meer respect moeten tonen voor Sebastian. Je kunt je simpelweg niet voorstellen hoe moeilijk het is om te doen wat wij op dit niveau doen", begon Hamilton zijn boodschap op Instagram. "Het valt te verwachten dat mensen fouten maken, maar het gaat er vooral om hoe we daarmee omgaan."

Vettel moest in Japan na zijn aanrijding met Verstappen aan een heuse inhaalrace beginnen. De Duitser finishte alsnog als zesde op het circuit van Suzuka, terwijl Hamilton opnieuw met de zege aan de haal ging. De Brit heeft zo in de WK-tussenstand een voorsprong van 67 punten en kan reeds in het Amerikaanse Austin wereldkampioen worden.

Vettel vs Verstappen 50 y 50 ⚖️ pic.twitter.com/G2jrGFgBeB Adrian Puente F1(@ TelemetricoF1) link