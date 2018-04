Hamilton na botsing met Verstappen: "Wat een eikel" Tim Engelen en Arjan Schouten

09 april 2018

06u00

Bron: AD.nl 0 Formule 1 Lewis Hamilton en Max Verstappen verschillen na de Grand Prix van Bahrein duidelijk van mening wie er schuld had aan de botsing tussen de twee. Max Verstappen gaf aan dat de Brit tegen zijn wiel opreed, maar de wereldkampioen noemde Verstappen een eikel.

Hamilton zag de beelden van de clash vlak voor de podiumceremonie. Hij bekeek het videofragment hoofdschuddend en noemde Verstappen een dickhead.



Hamilton gaf later op de persconferentie nog eens tekst en uitleg over het incident. "Ik kwam samen met Max en daaruit kwam een onnodige botsing voort. Er moet een bepaald respect zijn tussen coureurs. Misschien moet ik de beelden nog eens terugkijken, maar erg respectvol was het niet wat hij daar deed", meende de viervoudig wereldkampioen, die uiteindelijk nog derde werd. "Het was een domme actie van hem. En onnodig. Want uiteindelijk haalt hij door die actie de finish zelf niet. Uiteindelijk schiet hij er helemaal niks mee op."



