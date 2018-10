Hamilton moet nog even wachten op vijfde titel, Räikkönen viert in VS - Vandoorne eindigt op 13de plek GVS

21 oktober 2018

21u47 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) moet nog even wachten op zijn vijfde WK-titel in de Formule 1. De Brit eindigde op een derde plek, maar zijn enige overgebleven concurrent Sebastian Vettel finishte als vierde. Niet voldoende dus om nu al te triomferen. Kimi Räikkönen (Ferrari) ging met de zege aan de haal, voor een indrukwekkende Max Verstappen. Stoffel Vandoorne reed met een dertiende plaats niet in de punten.

Een eerste spannende ronde in Austin. Bij de start vlamde Räikkönen meteen voorbij polepakker Hamilton. Vreugde bij Ferrari, al was die van korte duur. Enkele bochten later ging Vettel immers aan het spinnen en mocht hij aan een heuse inhaalrace beginnen. Een ramp voor de Italiaanse renstal, want de Duitser mocht maar acht punten toegeven op zijn grote concurrent. Dat betekende: bij winst van Hamilton moest Vettel tweede eindigen om het kampioenschap in leven te houden. Werd de Brit tweede mocht de kopman van Ferrari niet uit de top vier vallen.

Sebastian Vettel moet meteen achtervolgen! 😮

Is @LewisHamilton op weg naar de wereldtitel? 👀🏆 pic.twitter.com/dr1YAZCbdB Play Sports(@ playsports) link

Softbanden

De inhaalbeweging van Vettel liep gesmeerd, maar het strategische plannetje van Mercedes ook. Toen de virtuele safetycar op de baan kwam, dook Hamilton immers de pits in voor een stel softbanden. Vettel werd daarentegen niet naar binnen geroepen. Met zijn nieuwe banden snelde Hamilton opnieuw Räikkönen voorbij – al vocht de Fin voor wat hij waard was – en bouwde hij in een mum van tijd een gigantische voorsprong uit. Was de basis voor de winst en een vijfde WK-titel daarmee gelegd? Neen. Het werd nog razendspannend.

De banden van Hamilton versleten immers sneller dan gedacht. Die 17 seconden voorsprong smolten dus als sneeuw voor de zon én de bolides van Ferrari maalden plots de snelste rondjes af. Hamilton ging opnieuw noodgedwongen langs de mecaniciens en kwam als derde terug op de baan. Vettel reed intussen rond op een vijfde plek. Enkel wanneer de Brit nummer twee Verstappen - als 18de (!) vertrokken - voorbijging, was de vijfde WK-titel een feit. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. De tijd tikte weg, tot Hamilton op drie ronden van het einde toch zijn aanval plaatste. Het verdedigend werk van de Nederlander was meesterlijk.

21ste zege voor Räikkönen

Räikkönen trok er zich niets van aan en reed enkele meters verder naar de zege. Zijn 21ste F1-overwinning uit zijn carrière. Daarmee gaat hij het Finse record van Mika Häkkinen voorbij, die 20 zeges op zijn palmares heeft staan. Het was bovendien van 2013 geleden dat hij nog eens kon winnen. Verstappen werd dus tweede, Hamilton derde. In het slot ging Vettel nog voorbij Bottas naar een vierde stek. Nodig was dat niet, want Verstappen kroonde zich even daarvoor dus al tot boeman van Hamilton.

In de achtergrond reed Stoffel Vandoorne (McLaren) naar een dertiende plek. Volgende week staat de GP van Mexico op het programma. Nadien volgen nog de Grote Prijs van Brazilië op het circuit van Interlagos (11 november) en de seizoensafsluiter in Abu Dhabi (25 november).

Fantastic WIN number 235 for the Scuderia! Great #Kimi7! #Seb5 P4! Super TEAM! #USGP #ForzaFerrari pic.twitter.com/NDBx4hyzz1 Scuderia Ferrari(@ ScuderiaFerrari) link

FINAL CLASSIFICATION: Kimi on top for the 21st time in his career! #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/XNaWGanwyW Formula 1(@ F1) link