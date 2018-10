Hamilton met vijf titels naast Argentijnse legende: “Binnen enkele jaren evenaart hij ook Schumacher” GVS

28 oktober 2018

22u44

Bron: PlanetF1 0 Formule 1 “Fangio evenaren zou ik heel cool vinden”, sprak Lewis Hamilton vorige week. Wel, het is zover. Vandaag boekte de Brit zijn vijfde titel in de Formule 1 waarmee hij naast de Argentijnse legende komt. Michael Schumacher is met zeven stuks de recordhouder.

Juan Manuel Fangio. Een held in de koningsklasse van de autosport. In de jaren 50 vlamde hij met vier verschillende renstallen naar vijf titels. In 1951 kroonde hij zich in een Alfa Romeo Alfetta 159 voor het eerst tot kampioen. Drie jaar later won hij zijn tweede titel met een Mercedes-Benz, een kunststukje dat hij met dezelfde bolide een jaar later herhaalde. In 1956 was de vierde titel een feit, dit keer aan het stuur van een Ferrari. Tot slot bracht Fangio in 1957 een vijfde triomf op het palmares. Met een Maserati snelde hij na een fenomenale inhaalrace naar eeuwige roem.

“Fangio is de peetvader van deze sport”, zei Hamilton vorige week. “Hij is een van de grootste racers ooit. Het is gek dat ik evenveel keer kampioen kan worden. Hem evenaren zou ik echt heel cool vinden.” Missie geslaagd. (lees onder de video en de foto’s verder)

Op twee stuks van Schumacher

Nog één man heeft meer titels op de erelijst: Michael Schumacher. Tussen 1994 en 2004 toonde de Duitser zich zeven keer de sterkste. Zelf noemt de Brit het geen doel om Schumacher te evenaren of zelfs voorbij te steken, maar volgens éénvoudig kampioen én landgenoot Nigel Mansell is het slechts een kwestie van tijd vooraleer ook Hamilton zeven titels heeft.

“Lewis vertoeft op de top van een golf en ik voorspel dat hij binnen enkele jaren zijn zevende wereldkampioenschap wint”, vertelt Mansell aan PlanetF1. “Het vertrouwen van voortdurend te winnen brengt je op een totaal ander niveau. Als hij zijn motivatie kan behouden zal ook volgend seizoen hem niemand kunnen bedreigen.” (bekijk het lijstje van alle F1-wereldkampioenen onder de foto’s)

F1-wereldkampioenen

Michael Schumacher: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Lewis Hamilton: 5 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018)

Alain Prost: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Sebastian Vettel: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Jack Brabham: 3 (1959, 1960, 1966)

Jackie Stewart: 3 (1969, 1971, 1973)

Niki Lauda: 3 (1975, 1977, 1984)

Nelson Piquet: 3 (1981, 1983, 1987)

Ayrton Senna: 3 (1988, 1990, 1991)

Alberto Ascari: 2 (1952, 1953)

Graham Hill: 2 (1962, 1968)

Jim Clark: 2 (1963, 1965)

Emerson Fittipaldi: 2 (1972, 1974)

Mika Häkkinen: 2 (1998, 1999)

Fernando Alonso: 2 (2005, 2006)

Giuseppe Farina: 1 (1950)

Mike Hawthorn: 1 (1958)

Phil Hill: 1 (1961)

John Surtees: 1 (1964)

Denny Hulme: 1 (1967)

Jochen Rindt: 1 (1970)

James Hunt: 1 (1976)

Mario Andretti: 1 (1978)

Jody Scheckter: 1 (1979)

Alan Jones: 1 (1980)

Keke Rosberg: 1 (1982)

Nigel Mansell: 1 (1992)

Damon Hill: 1 (1996)

Jacques Villeneuve: 1 (1997)

Kimi Räikkönen: 1 (2007)

Jenson Button: 1 (2009)

Nico Rosberg: 1 (2016)