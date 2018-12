Hamilton krijgt trofee van ‘Personality of the Year’, maar het is dronken Kimi Räikkönen die de show steelt op gala LPB

08 december 2018

09u55 1

Wereldkampioen Lewis Hamilton is op het FIA-gala in het Russische Sint-Petersburg uitgeroepen tot ‘Personality of the Year’. Hamilton nam in Sint-Petersburg ook de kampioenschapsbokaal in ontvangst, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen kregen de trofee voor de tweede en derde plaats in de WK-eindstand overhandigd.

De doortocht van Räikkönen op het podium verliep overigens niet ongemerkt. De Finse F1-rijder kwam in beschonken toestand het podium opgewandeld, tot groot jolijt van de aanwezigen in de zaal. “Kimi heeft erg genoten van deze avond”, zei presentatrice Nicki Shields met de nodige ironie door de microfoon. Räikkönen liet het niet aan zijn hart komen en omhelsde op het podium iedereen die in de buurt stond. Vooral Sebastian Vettel heeft het geweten, zoals u op de beelden kan vaststellen.

Charles Leclerc werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot ‘Rookie of the Year’. De Fransman kreeg de trofee voor zijn uitstekende resultaten tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1. De 21-jarige Leclerc finishte tien keer in de punten voor Sauber, dat vorig jaar nog onderaan eindigde in het constructeurskampioenschap.

