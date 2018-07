Hamilton komt nooit in de problemen in Hongarije en wint eenvoudig, Vandoorne valt uit na 51 laps SDD

29 juli 2018

14u39

Bron: Eigen berichtgeving 4 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vandaag voor de zesde keer in zijn carrière de Grote Prijs van Hongarije gewonnen, de twaalfde manche in het WK Formule 1. Stoffel Vandoorne (McLaren) moest in het tweede deel van de race opgeven.

Op de Hungaroring nabij Boedapest haalde de Britse wereldkampioen en WK-leider het na een race waarin hij bijna de hele tijd domineerde met ruim verschil voor de Ferrari's van de Duitser Sebastian Vettel en de Fin Kimi Räikkönen.

Valtteri Bottas, de ploegmaat van Hamilton, leek op weg naar de tweede plek maar na een kleine aanrijding met Vettel in de slotfase verloor hij zijn podiumplaats. De Fin werd uiteindelijk vijfde achter de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull).

Voor Lewis Hamilton is het de vijfde zege van het seizoen, de 67e uit zijn carrière. Het is zijn zesde triomf op de Hungaroring, een record. Hij won er eerder in 2007, 2009, 2012, 2013 en 2016. In de tussenstand van het WK vergroot leider Hamilton zijn voorsprong op eerste achtervolger Vettel tot 24 punten.

Stoffel Vandoorne raakte in de kwalificaties met zijn McLaren niet verder dan de zestiende plaats. De West-Vlaming moest daardoor vanaf de achtste rij vertrekken. Na een goeie start reed Vandoorne een overtuigende wedstrijd waarin zijn bolide hem uiteindelijk (andermaal) in de steek zou laten. In de 51e van 70 ronden, op een moment dat Vandoorne als negende in de punten reed, begaf de versnellingsbak van de McLaren het. Voor de Kortrijkzaan zijn tweede opgave dit seizoen (na Spanje).

Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Stoffel Vandoorne, blies vandaag 37 kaarsjes uit. De tweevoudige wereldkampioen, gestart op rij zes, vierde dat door als achtste andermaal punten te scoren.

Voor Max Verstappen werd het een race om snel te vergeten. De Nederlander, begin juli nog winnaar in Oostenrijk, moest al na zes ronden opgeven nadat zijn Red Bull hem in de steek liet. Verstappen reageerde heel gefrustreerd na zijn verplichte opgave: "Kan ik niet gewoon verder? Het kan me geen fuck schelen als deze motor ploft. What a fucking joke with this shit."

RACE CLASSIFICATION: @LewisHamilton cruises to victory #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/QReEpB2R4F Formula 1(@ F1) link

Over vier weken, op 26 augustus, staat met de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps de volgende WK-manche op het programma. Hamilton zegevierde er vorig jaar en kan de GP voor de vierde keer winnen.