Hamilton knalt in Barcelona met sprekend gemak naar tweede opeenvolgende zege, Vandoorne haalt finish niet TLB

13 mei 2018

16u45 13 Formule 1 Lewis Hamilton heeft met groot overwicht de Grote Prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. De Brit was in zijn Mercedes-bolide op het circuit van Barcelona-Catalunya de beste na 66 rondjes en verstevigt daardoor zijn eerste plek in de WK-stand. Zeker ook omdat Sebastian Vettel (Ferrari, vierde) naast een podiumplaats greep. Stoffel Vandoorne, gestart op plaats elf, moest in zijn McLaren de strijd vroegtijdig staken. Iets minder dan twintig rondjes voor de finish begaf de versnellingsbak van de West-Vlaming het.

De start in Barcelona was door het lange eerste rechte stuk en de moeilijkheid om in te halen levensbelangrijk. Maar door de Fransman Romain Grosjean werd het één grote chaos. Grosjean verloor de controle over zijn bolide in de eerste ronde, belandde dwars over de weg en nam Nico Hülkenberg en Pierre Gasly mee in zijn val. Voor het trio zat de race er dan al op en de Safety Car mocht meteen uitrukken.

Lewis Hamilton trok er zich alvast niets van aan. De Britse WK-leider behield zijn leidersplaats en bij de herstart sloeg hij meteen een kloofje. Die voorgift bouwde Hamilton gestaag uit en enkel na zijn eerste en enige pitstop moest hij zijn leidersplaats even afstaan aan Verstappen. Maar Hamilton panikeerde niet en toen ook 'Mad Max' de pits indook, schoof de Brit weer naar de koppositie. Die zou hij ook niet meer uit handen geven.

Vandoorne geeft op met pech

Stoffel Vandoorne was op de elfde plek gestart, maar na een minder begin viel de West-Vlaming terug naar plaats veertien. Onze landgenoot wachtte heel lang om de pits in te duiken - McLaren rekende op regen, die er uiteindelijk niet kwam - en kon eigenlijk op iets minder dan twintig minuten van het einde de aandacht opeisen. In negatieve zin, welteverstaan. De Kortrijkzaan moest zijn wagen aan de kant zetten, omdat zijn wagen alle power verloor. Het was de eerste keer dat een McLaren-rijder dit seizoen vroegtijdig de strijd moest staken.

Geen punten dus voor Vandoorne en geen podiumplaats voor Sebastian Vettel. Ferrari koos ervoor om de Duitser twee keer naar binnen te roepen en dat kostte Vettel een plaats op het podium. Hij werd uiteindelijk vierde achter Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen. Hamilton is nog wat steviger leider in de WK-stand. Over twee weken, op 27 mei, wordt op het stratencircuit van Monaco de zesde WK-manche afgewerkt.