Hamilton klokt snelste tijd in derde vrije oefensessie Abu Dhabi, Vandoorne 19e MH

24 november 2018

12u17

Bron: Belga 2 Formule 1 Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft vandaag de snelste tijd neergezet in de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de 21e en laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap Formule 1.

Op het circuit van Yas Marina tekende de 33-jarige Brit van Mercedes met 1:37.176 voor de scherpste tijd. De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) volgde in 1:37.464, zijn Duitse ploegmaat Sebastian Vettel vervolledigde de top drie in 1:37.587. Stoffel Vandoorne (McLaren) zette de negentiende chrono neer (1:40.233). Vrijdag was de 26-jarige West-Vlaming telkens goed voor de achttiende tijd. Later vandaag volgen de kwalificaties. Morgen gaat de GP van start.

FP3 CLASSIFICATION: Ahead of qualifying, Hamilton is in pole position #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/D1QT67d84y Formula 1(@ F1) link