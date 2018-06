Hamilton kan record Schumacher evenaren én de hallucinante crash van Robert Kubica: alles wat u moét weten over de GP van Canada AB

10 juni 2018

De Formule 1 is intussen al toe aan zijn zevende manche van het seizoen. Ontdek hier alles wat u moét weten over de GP van Canada.

Vorig jaar: Vandoorne veertiende, Mercedes heerst

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed vorig jaar een anonieme race, maar finishte wel. De rijder van McLaren startte als zestiende en kon uiteindelijk twee plaatsen goedmaken. Zijn ploegmaat, Fernando Alonso, reed heel lang op een onverhoopte tiende plaats rond, maar kende twee ronden van het einde motorpech en moest z'n race staken.

Mercedes mocht zegevieren in de GP van Canada van vorig jaar. Lewis Hamilton pakte in de kwalificaties de polepositie en gaf die eerste plaats niet meer uit handen tijdens de race. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas mocht als tweede mee op het podium. Mercedes boven in Canada. De Australiër Daniel Ricciardo werd derde.

De knalstart van Max Verstappen eindigt in mineur

Niet alleen Alonso kon vorig jaar zijn stuur wel opeten van frustratie. Ook Max Verstappen was 'not amused' toen zijn batterij het begaf na amper elf ronden. De Nederlandse snelheidsduivel had nochtans een knalstart genomen. Hij startte op plaats vijf en ging de eerste bocht in als tweede.

Kan Hamilton Schumacher evenaren?

Lewis Hamilton voelt zich thuis in Canada. De Brit kan dit weekend de GP van Canada voor de zevende keer op zijn palmares schrijven. Als hij daar zondag in slaagt, wordt hij samen met Michael Schumacher recordhouder. Maar of de Mercedes-rijder hierin zal slagen is nog maar de vraag. Ferrari en Red Bull deden enkele motorupgrades, terwijl Mercedes die nog niet doorvoert. Hamilton gaf al aan dat het daardoor "een moeilijk weekend" wordt voor Mercedes.

Hallucinante crash Kubica, die jaar later zijn gram haalde

De voormalige F1-coureur Robert Kubica kroop in 2007 door het oog van de naald. Na een licht contact met de Toyota van Jarno Trulli geraakte Kubica van de baan en knalde hij met een snelheid van 300 km/u frontaal op een betonnen muur. Het is een van de zwaarste crashes ooit in de Formule 1. De Pool overleefde de klap en haalde het jaar daarop zijn gram. In 2008 won hij de GP van Canada voor Nick Heidfeld en David Coulthard.

Belgen zegevieren in Canada

De GP van Canada is de enige Grand Prix waar de Belgen al drie keer op het hoogste schavotje mochten plaatsnemen. Jacky Ickx won in 1969 voor zijn ploegmaat Jack Brabham. Een jaar later deed hij dat kunststukje in zijn Ferrari over.

De andere Belgische overwinning die in het collectieve geheugen gebeiteld zit, is die van Thierry Boutsen in 1989. De toen 32-jarige Brusselaar won in Canada zijn eerste van in totaal drie zeges. Ayrton Senna had lange tijd de bovenhand in de race, tot hij motorpech kende. Boutsen snelde hem in de gietende regen voorbij en eindigde uiteindelijk voor zijn ploegmaat bij Williams-Renault, Riccardo Patrese. "Elke ronde was het erop of eronder, crashen of plaatsen winnen", zei Boutsen tijdens de persbabbel na de race. Kan onze landgenoot Stoffel Vandoorne ook een toprace neerzetten in Canada, net als Ickx en Boutsen?

Circuit Gilles Villeneuve

Het circuit van Montreal is er een met geschiedenis. Het circuit zelf is al 40 jaar het decor voor de GP van Canada. Toen er voor het eerst gereden werd, mocht de Canadees Gilles Villeneuve zegevieren. Vier jaar later kwam hij tragisch om het leven na een crash tijdens de GP van België in Zolder. Sindsdien staat het circuit in Montreal bekend als het 'Circuit Gilles Villeneuve'. Zijn zoon, Jacques Villeneuve, was elf jaar oud toen zijn vader verongelukte. Jacques zou zelf ook F1-coureur worden én deed zelfs beter dan zijn vader. In 1997 werd hij wereldkampioen.

Het snelle circuit telt veertien bochten en is 4.361 km lang. De rijders moeten 70 ronden afleggen, goed voor een totale afstand van 305 km. De beste rondetijd staat op naam van de Braziliaan Rubens Barichello (1:13.622).