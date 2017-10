Hamilton kan na zege titel (nog) niet vieren, Verstappen bestraft na geweldige inhaalrace Jo Bossuyt in de Verenigde Staten

22u40 76 afp Formule 1 Het zal wel geen afstel zijn, maar het was in ieder geval uitstel: Lewis Hamilton heeft zijn vierde wereldtitel nog niet op zak. Werd Vettel duidelijk geklopt, dan rolde hij als tweede over de meet. Helemaal in de achterhoede reed Stoffel Vandoorne een dijk van een koers. Van laatste naar stek 12. En Verstappen? Ja, die stuntte ook. Andermaal.

Je komt toch wel terecht in een andere wereld als je de grand prix van de Verenigde Staten gaat verslaan. Trommelen ze toch wel de in Amerika wereldbekende Michael Buffer op, zeker. Voor wie hem niet kent - u bent niet alleen: Buffer is een legendarische omroeper die sportwedstrijden inleidt. Dus schreeuwde hij de naam van de coureurs snoeihard door de luidsprekers, waarna de helden één na één uit een soort tunnel het asfalt op kwamen gestapt. Zelfs voor onze Stoffel Vandoorne ging de tribune door het dak, toen hij als 'vandjuurn' werd aangekondigd. Amerika, inderdaad.

Maar de Amerikaanse grand prix kon dus ook witte rook in de titelstrijd brengen. Pakte Hamilton 16 punten meer dan Vettel, dan mocht hij zijn vierde regenbooghelm meenemen naar de mantelschouw thuis. Even leek het alsof de wedstrijdleiding het hem makkelijker zou maken. Vettel kreeg een vermaning omdat hij in Japan, twee weken geleden, een stuk van het volkslied op de grid miste. Verplicht nummer voor de coureurs. En Sebastian, hij was niet op tijd van de plee geraakt. Maar de commissarissen kozen ratio voor onzin en deden niets. Vettel bedankte met een verbluffend scherpe start, als eerste door de bocht helemaal boven het rechte stuk. Zoals nodig was om zijn titelkansen zo gaaf mogelijk te houden. Maar na een tweetal ronden, toen de banden op perfecte bedrijfstemperatuur waren, was het al duidelijk: de Mercedes was sneller dan de Ferrari.

In ronde vijf zette Hamilton de aanval in. Het was meteen raak. Alleen voor zijn eerste bandenwissel zou Hamilton de leiding nog even inleveren, maar pakte die dan meteen terug na de pitstops van de anderen. Op naar zijn 62ste overwinning. Toen ze dat bij Ferrari door hadden, gooiden ze de strategie om: Vettel maakte een tweede pitstop om met versere banden het offensief in te zetten. Maar ook zo raakte hij niet verder dan tweede. Of hoe Hamilton gisteren de wereldtitel nog niet in ontvangst nam, maar het feest gewoon een weekje uitstelde tot in Mexico. Daar volstaat het dat Lewis de tien punten van de vijfde plaats pakt. En dan moet Vettel al winnen. Inderdaad: game over. "Ik had bij het begin van het weekend al gezegd dat ik niet zou zitten rekenen", zei Hamilton na afloop. "Maar dat ik er alles aan zou doen om deze koers te winnen. Dat kwam op de eerste plaats. Opdracht geslaagd, dus. De rest volgt nog wel."

Helemaal uit het zicht van de camera's reed Stoffel Vandoorne een indrukwekkende partij. De West-Vlaming moest helemaal achteraan starten, 20ste op de grid, omdat zondagochtend nog maar eens de hele Honda-motor was vervangen. Er kwamen dus 15 strafplaatsen bovenop de vijf die hij donderdag al had gekregen toen het verbrandingsgedeelte van de Honda-V6 al eens was vervangen. Het kon Vandoorne niet deren. Hartley, Magnussen, Stroll zowel voor als na zijn pitstop, en een ronde voor het einde ook nog eens Grosjean: Vandoorne nam ze allemaal te grazen. Draaide ondertussen rondetijden als een metronoom en parkeerde zijn McLaren uiteindelijk op de twaalfde plaats. Of hoe het alweer doodjammer was dat die Honda-motor voor de zoveelste keer naar de filistijnen ging, want Vandoorne was anders vlotjes in de punten gefinisht. Ook alweer groots, gisteren: Max Verstappen. Ook achterin gestart door 15 plaatsen gridstraf, maar vierde. Magistraal hoe hij in de laatste ronde voorbij Raikkonen ging. De wedstrijdleiding dacht er helaas anders over, en gaf Max vijf seconden straftijd omdat hij tijdens het voorbijsteken te breed was gegaan. Ach ja.

