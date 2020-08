Hamilton is in eigen land de snelste tijdens derde vrije oefenritten GVS

08 augustus 2020

13u45

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd laten noteren tijdens de derde vrije oefenritten voor de tweede Grote Prijs van Groot-Brittannië, de vijfde manche van het seizoen. De zesvoudige wereldkampioen klokte een tijd van 1:26.621. Hamilton was daarmee sneller dan zijn Finse ploegmakker Valtteri Bottas (Mercedes) en Lando Norris (McLaren).

Nico Hülkenberg en Lance Stroll, beiden uitkomend voor Racing Point, werden vierde en vijfde. Charles Leclerc eindigde als eerste Ferrari op plaats zes, Max Verstappen werd pas zevende, Sebastian Vettel dertiende.

Hamilton won de laatste drie laatste Grote Prijzen sinds de start begin juli. Hij was vorige week ook de snelste tijdens de eerste Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. In de WK-tussenstand leidt Hamilton met 88 punten, voor Bottas (58) en Verstappen (52). Later vandaag (vanaf 15u) worden de kwalificaties verreden. De Grote Prijs start morgen om 15u10.

Uitslag

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:26.621

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:26.784

3. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:27.202

4. Nico Hülkenberg (Dui/Racing Point-Mercedes) 1:27.256

5. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:27.263

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:27.328

7. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:27.455

8. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:27.474

9. Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:27.496

10. Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:27.627

11. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:27.659

12. Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:27.754

13. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:27.811

14. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:27.815

15. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:28.076

16. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:28.125

17. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:28.349

18. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.468

19. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.538

20. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:28.763