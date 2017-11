Hamilton is de snelste in laatste vrije oefenritten, Vandoorne klokt achtste tijd in Abu Dhabi DMM

13u31

Bron: Belga 0 AFP

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) was de snelste tijdens de derde vrije oefenritten voor de laatste Grote Prijs van het seizoen, in Abu Dhabi. Stoffel Vandoorne (McLaren) reed naar een achtste tijd.

Hamilton, vrijdag ook al de snelste in de tweede vrije oefensessie, klokte een tijd van 1:37.627 op het Yas Marina-circuit in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, een nieuw baanrecord. Hij bleef zijn Finse ploegmakker Valtteri Bottas en de Ferrari's van Kimi Raikkönen en Sebastian Vettel, die de snelste was in de eerste testritten, voor.

Hamilton is sinds vorige maand al zeker van zijn vierde wereldtitel.

De kwalificaties voor de Grand Prix staan later op de middag (om 14u00) op het programma. Zondagmiddag (om 14u00) start de laatste GP van 2017.

De uitslagen van de derde vrije oefenritten op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:37.627 (19 ronden)

(gemiddelde: 204,804 km/h)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:37.900 (21)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:38.157 (22)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:38.174 (22)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:38.340 (16)

Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:38.587 (14)

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:39.155 (15)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:39.277

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:39.340

Sergio Pérez (Mex/Force India) 1:39.367

Felipe Massa (Bra/Williams) 1:39.383

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:39.396

Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:39.500

Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:39.831

Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:40.079

Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:40.307

Lance Stroll (Can/Williams) 1:40.572

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1:40.737

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber) 1:40.789

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso) 1:40.883