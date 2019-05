Hamilton huldigt Lauda op gepaste wijze en wint GP van Monaco na beklijvende strijd MH

26 mei 2019

16u56

Bron: ANP 1 Formule 1 Een passend eerbetoon aan zijn vriend Niki Lauda. Lewis Hamilton (Mercedes) toonde zich op het stratencircuit van Monte Carlo (Monaco) de sterkste na een beklijvende strijd met Max Verstappen (Red Bull). De Nederlander eindigde na een tijdstraf finaal als vierde. Sebastian Vettel (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes) vervolledigden het podium.

De Formule 1-auto’s van Mercedes zijn voortaan blijvend voorzien van een rode ster, als herinnering aan de eerder deze week overleden drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. De Oostenrijker was een van de leidinggevenden in de Duitse renstal. De Grote Prijs van Monaco stond vanzelfsprekend volledig in het teken van Lauda. De coureurs eerden hem met het dragen van een rode pet, zijn handelsmerk. De oud-coureur droeg die pet permanent om de brandwonden op zijn gezicht na de crash op de Nürburgring in 1976 te bedekken.

Mercedes heeft ook de halo aangepast. De beschermbeugel op de cockpit werd rood geverfd en draagt de tekst “Niki, we missen je”. De handtekening van Lauda pronkt op de neus van de ‘Silberpfeil’.

Lewis Hamilton startte vanop de poleposition in Monaco. De kopman van Mercedes droeg de 85e pole uit zijn carrière op aan Lauda, die hem in 2012 overhaalde McLaren te verruilen voor Mercedes. ‘’Hij heeft mijn leven veranderd. Zou ik destijds dat telefoontje van Lauda niet hebben gekregen, dan was ik waarschijnlijk eenmalig wereldkampioen gebleven. Nu heb ik vijf wereldtitels en die dank ik voor een groot deel aan hem.’’

En Hamilton gaf die polepositie glans. Ondanks een beklijvende strijd met Max Verstappen -de Nederlander had wel een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek- gaf hij zijn leidersplaats nooit uit handen. Verstappen viel finaal als vierde naast het podium. Hij kreeg de tijdstraf omdat de wedstrijdleiding vond dat zijn team hem te vroeg wegstuurde bij een pitstop en een gevaarlijke situatie veroorzaakte. Hamilton maalde er niet om en verstevigt zo zijn leidersplek in de WK-stand.

Voor Hamilton was het de vierde zege van het seizoen, de 77e in zijn carrière en zijn derde in Monaco, na 2008 en 2016. De Braziliaan Ayrton Senna is met zes zeges recordhouder in Monte Carlo, vorig jaar ging de zege er naar de Australiër Daniel Ricciardo. Voor Mercedes is het dit seizoen de zesde zege in evenveel races, maar voor de eerste keer dit jaar kan de Duitse constructeur de volledige top twee niet leveren.

HAMILTON: "I was fighting with the spirit of Niki. I know he'll be looking down taking his hat off. I was trying to make him proud"#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/AyyTcc5SuH Formula 1(@ F1) link

🏁 END OF RACE 🏁



TOP 10

HAM 👏👏👏

VET

BOT

VER

GAS

SAI

KVY

ALB

RIC

GRO#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/WC2ly5QNcT Formula 1(@ F1) link