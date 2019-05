Hamilton houdt Bottas en Verstappen af en pakt in Monaco zijn 85ste pole Redactie

25 mei 2019

16u00

Bron: Belga 2 Formule 1 De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt morgen vanaf polepositie in de Grote Prijs van Monaco, de zesde manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De vijfvoudige wereldkampioen en WK-leider zette op het beroemde stratencircuit de beste tijd neer in de kwalificatiesessie. Met 1:10.166, een parcoursrecord, bleef Hamilton zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas met 0.086 voor.

.@LewisHamilton pakt in Monaco zijn tweede polepositie van het seizoen! 🏎💨 pic.twitter.com/Z7CO5AxfOX Play Sports(@ playsports) link

Voor de 34-jarige Hamilton is het de 85ste pole uit zijn carrière, de tweede dit seizoen (na Australië). Op de tweede rij staan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). De derde rij wordt bevolkt door de Fransman Pierre Gasly (Red Bull) en de Deen Kevin Magnussen (Haas).

De Monegask Charles Leclerc tekende voor de negatieve uitschieter. De ploegmaat van Vettel bij Ferrari raakte in Q1 niet verder dan de zestiende chrono. De 21-jarige Leclerc, vijfde in het WK-klassement, staat morgen dus voor een echte inhaalrace.

De Grote Prijs van Monaco begint morgen om 15u10. Vorig jaar ging de zege in het prinsdom naar de Australiër Daniel Ricciardo. De Braziliaan Ayrton Senna is met zes zeges recordhouder in Monte Carlo. Hamilton en Vettel wonnen er allebei al twee keer.

Startgrid voor de Grote Prijs van Monaco:

1e rij

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2e rij:

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

3e rij:

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

4e rij:

Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda)

5e rij:

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda)

6e rij:

Nico Hülkenberg (Dui/Renault)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault)

7e rij:

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

8e rij:

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

9e rij:

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes)

10e rij:

George Russell (GBr/Williams-Mercedes)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes)