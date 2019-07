Hamilton grijpt voor eigen volk naast pole, ploegmaat Bottas zes duizendsten sneller LPB

13 juli 2019

15u59

Bron: Belga 4

Geen pole voor Lewis Hamilton voor eigen volk in Silverstone. De wereldkampioen moest zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas in de kwalificaties nipt laten voorgaan. Amper zes duizendsten bedroeg het verschil tussen beide Mercedes-rijders. In de slotminuut van de kwalificaties deed Hamilton nog een ultieme poging om sneller te gaan dan Bottas, maar hij bleef steken op het minimale verschil. Bottas vestigde met zijn rondetijd van 1:25.093 een nieuw baanrecord. Voor de Fin is het de tiende pole in zijn carrière, de vierde van dit seizoen.

De Fransman Charles Leclerc (Ferrari) klokte de derde tijd, de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) reed de vierde chrono. Op de derde rij nemen de Fransman Pierre Gasly (Red Bull) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) plaats.

De GP van Groot-Brittannië gaat morgennamiddag van start om iets na 15 uur.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A tenth career pole for @ValtteriBottas 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NKZEWXN81e Formula 1(@ F1) link