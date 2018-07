Hamilton grijpt op kletsnatte wegen polepositie in GP van Hongarije, Vandoorne vertrekt vanop zestiende stek GVS

28 juli 2018

16u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) start morgen vanop de pole in de GP van Hongarije, de twaalfde manche van het Formule 1-seizoen. De Brit was in de regen sneller dan ploegmakker Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen. Stoffel Vandoorne (McLaren) overleefde Q1 niet, hij vertrekt morgen vanop een zestiende stek. Een belangrijke triomf voor Hamilton: op de Hungaroring is het bijzonder lastig om in te halen.

Lange tijd hield Stoffel Vandoorne zich makkelijk staande in Q1, maar in extremis werd hij toch nog in de eliminatiezone geduwd. Met een tijd van 1:18.782 moest hij zich tevreden stellen met een zestiende stek.

Vervolgens werd het een schouwspel om van te likkebaarden, want de hemelsluizen gingen tijdens Q2 helemaal open. In sommige bochten lag het dan ook spekglad. Stroll tikte na een slipper de muur aan terwijl ook Verstappen en Räikkönen in een linke bocht hun bolides maar moeilijk onder controle kregen. Hondenweer boven Boedapest, dus.

Lewis Hamilton kon zich het best meester maken van de situatie en snelde naar de beste tijd. Ploegmaat Valtteri Bottas werd tweede, Kimi Räikkönen in zijn Ferrari derde. Alonso - ploegmakker van Vandoorne - klokte de tiende tijd.

There's a Honey Badger *somewhere* in that spray ☔️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/LEUojHv8GP Formula 1(@ F1) link

Intermediates are struggling to cope 😱



Are we ready for full wets?#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/nx8wQazvEv Formula 1(@ F1) link

Vettel was eerder op de dag snelste in derde oefen sessie

Vettel was omstreeks het middaguur in de derde en laatste oefensessie van de dag met een tijd van 1:16.170 sneller dan Valtteri Bottas (Mercedes, +0.059) en zijn ploegmakker Kimi Räikkönen (+0.203). Verderop volgden WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes, +0.579), en het Red Bull-duo Daniel Ricciardo (+0.633) en Max Verstappen (+0.776). Vandoorne werd zeventiende in 1:18.789, zijn ploegmakker Fernando Alonso veertiende in 1:18.467.

Alles weten over de race van morgen? U ontdekt het HIER!

CLASSIFICATION (END OF FP3)



A close-fought final practice session between Ferrari and Mercedes



Next up... QUALIFYING 🙌#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/raR7Wk5PTx Formula 1(@ F1) link