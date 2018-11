Hamilton grijpt de pole op Interlagos, Vandoorne klokt de traagste tijd in Brazilië XC

10 november 2018

19u01 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft de polepositie voor de GP van Brazilië veroverd. De Brit van Mercedes was tijdens de kwalificaties op Interlagos sneller dan Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Stoffel Vandoorne sneuvelde dan weer in de eerste kwalificatiefase. Onze landgenoot klokte de twintigste en traagste tijd.

De kersverse vijfvoudige wereldkampioen zette op het circuit van Interlagos 1:07.281 op de tabellen, waarmee hij net iets minder dan een tiende van een seconde sneller was dan de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Hamiltons ploegmaat Valtteri Bottas start zondag op de derde plaats.

De traagste tijd kwam vandaag op naam van onze landgenoot Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault). Vandoorne liet in Brazilië 1:09.601 noteren, meer dan twee seconden trager dan Hamilton. Vandoorne werd zo meteen uitgeschakeld, net als zijn Spaanse ploegmakker Fernando Alonso, die in 1:09.402 de op twee na traagste was in de buurt van Sao Paulo.

Q3:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:07.281

2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:07.374

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:07.441

4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:07.456

5. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:07.778

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:07.780

7. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:08.296

8. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:08.492

9. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:08.517

10. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:09.029