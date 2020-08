Hamilton finisht op drie banden op Silverstone, maar wint wel derde GP op rij Redactie

02 augustus 2020

16u43 10 Formule 1 Lewis Hamilton blijft maar winnen in de Formule 1. Ondanks brokken in de slotronde won de zesvoudige wereldkampioen de GP van Groot-Brittannië. Mercedes boekte op Silverstone de vierde zege in evenveel races, maar kreeg ook een domper te verwerken. Na een lekke band in de slotronden viel Valtteri Bottas helemaal terug. Max Verstappen eindigde als tweede, Charles Leclerc legde beslag op de laatste podiumplaats. Hamilton loopt ook weer wat verder weg in de WK-tussenstand.

De start van de race verliep vlekkeloos, maar in de laatste bocht van de openingsronde was het al einde verhaal voor Kevin Magnussen. De Deen van Haas belandde in de kiezelsteentjes na een contact met de Red Bull van Alexander Albon. De safety car moest even later ook een tweede keer op het circuit komen na een zware crash van Daniil Kvyat.

Na de twee incidenten konden de piloten eindelijk racen. De GP van Groot-Brittannië leek het gebruikelijke stramien te volgen: Mercedes op één en twee, Verstappen op een eiland op plek drie. Zo verliep het ook, tot in de slotronden. Bottas reed op de tweede plaats lek en zag Verstappen en Leclerc over zich heen walsen. In de slotronde was die andere Mercedes aan de beurt: ook Hamilton reed lek, maar Verstappen zat te ver na een pitstop in de voorlaatste ronde. Zonder die stop had de Nederlander gewonnen. “He is a lucky boy”, zei teambaas Christian Horner over de boordradio tegen Verstappen.

In de WK-tussenstand breidt leider Hamilton z'n voorsprong verder uit. Bottas viel na z'n lekke band terug naar P11 en doet een slechte zaak in de strijd om de wereldtitel.

