Hamilton finisht op drie banden op Silverstone en houdt nipt Verstappen af, Brit wint wel derde GP op rij en loopt verder uit Jo Bossuyt

02 augustus 2020

16u43 30 Formule 1 De vierde grand prix van het seizoen duurde 52 ronden. En was precies één ronde spannend. De laatste.

Het venijn zat in de staart. Nog twee ronden te gaan toen Valtteri Bottas (al de hele koers tweede) met een kapotte linkervoorband naar de garage sukkelde. Weg tweede plaats. Een ronde later ging ook Max Verstappen (al heel de koers derde) om verse banden. Niet omdat de zijne tot op de draad versleten waren. Wel omdat hij voldoende voorsprong op de Ferrari van Leclerc (heel de koers vierde) had. En met vers rubber een gooi kon doen naar de snelste rondetijd in de race. Die is immers goed voor één punt. Verstappen pakte die snelste tijd. En het punt. Maar het kostte hem wel de overwinning. Immers: in de laatste ronde ging ook de linkervoorband van Hamilton (heel de koers eerste) aan flarden. Dankzij de pitstop van Verstappen had de Mercedes op dat moment een voorsprong van 32 seconden. Waarvan hij er, rokend als hij op drie wielen over de finish hinkte, net geen zes overhield. Anders bekeken: had Red Bull Verstappen niet binnengehaald om dat miezerige puntje te pakken, dan was Max nog voorbij Hamilton geraakt. Om de zege te pakken. Blunder van Red Bull. Van formaat.

Red Bull geeft het weg

Vooraleer u een mail naar onze ombudsman gooit, en schrijft dat Red Bull niet kon weten dat Hamilton ellende zou krijgen met die voorband: ja hoor, Red Bull had moeten weten dat zulks tot de mogelijkheden behoorde. Hamilton had immers op hetzelfde moment als Bottas banden gewisseld, in ronde veertien, toen de safety car voor de tweede keer uitrukte. Daarna had Hamilton de rest van de koers op de hardste banden gereden. Zoals Bottas. Met een stevig tempo. Zoals Bottas. In een Mercedes. Zoals Bottas. En of de strategen van Red Bull daaruit hadden moeten afleiden dat de kans groot was dat ook die linkervoorband van Hamilton aan flarden zou gaan. Samengevat: Red Bull gooide een zege weg.

Doffe ellende. De kans om een koers te winnen zal Red Bull dit seizoen niet zo vaak meer krijgen. Mercedes blijft immers een halve seconde sneller. Dan Verstappen, wel te verstaan. Al de rest volgt op minstens een volle seconde. Om maar te zeggen dat er geen zak aan was, aan de vierde manche van het seizoen, gisteren in Silverstone. Tot de laatste ronde, weliswaar.

Slaapwekkend, zoals Mercedes en Hamilton het seizoen domineren. En of Lewis straks zijn zevende wereldtitel pakt. Gisteren noteerde hij alvast nog een recordje: hij is nu de enige coureur die zijn thuisrace zeven keer won. Het volgende is voor over een maximaal twee maand: met 87 overwinningen is het record van ene Michael S. (91) grijpensklaar.

Uitlsag

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes), de 306,198 km in 1u29:51.105

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull) op 5.856

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 18.474

4. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 19.650

5. Lando Norris (GBr/McLaren) 22.277

6. Esteban Ocon (Fra/Renault) 26.937

7. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 31.188

8. Alexander Albon (Tha/Red Bull) 32.670

9. Lance Stroll (Can/Racing Point) 37.311

10. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 41.857

11. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 42.167

12. A. Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo R.) 54.205

13. George Russell (GBr/Williams) 52.004

14. Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren) 53.370

15. Nicholas Latifi (Can/Williams) 54.549

16. Romain Grosjean (Fra/Haas) 55.050

17. K. Räikkönen (Fin/Alfa Romeo R.) 1 ronde

Opgaves

Nico Hülkenberg (Dui/Racing Point) voor aanvang

Kevin Magnussen (Den/Haas)1ste ronde

Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri)33ste ronde

WK-stand

1. Lewis Hamilton (GBr)88 ptn

2. Valtteri Bottas (Fin)58

3. Max Verstappen (Ned)52

4. Lando Norris (GBr)36

5. Charles Leclerc (Mon)33

6. Alexander Albon (Tha)26

7. Sergio Pérez (Mex)22

8. Lance Stroll (Can)20

9. Daniel Ricciardo (Aus)20

