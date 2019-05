Hamilton en Cristiano Ronaldo verbroederen in paddock, Cristiano Jr. beleeft dag om nooit te vergeten YP

23 mei 2019

20u39 8

Cristiano Ronaldo, zoontje Cristiano Junior en Georgina Rodriguez, de vriendin van de Portugese superster, zakten vandaag af naar het Formule 1-circuit van Monte Carlo, waar dit weekend de prestigieuze Grote Prijs van Monaco wordt verreden. De aanvaller van Juventus ging er onder meer wereldkampioen Lewis Hamilton begroeten, beelden die door de aanwezige fotografen natuurlijk meteen werden vereeuwigd. Het selecte kringetje kreeg voorts ook nog een rondleiding in de paddock van Mercedes en voor de jongste van het gezelschap was er nog een extra verrassing weggelegd: hij mocht zelfs eventjes plaatsnemen in de bolide van de Brit.

De 34-jarige regerende wereldkampioen en huidige WK-leider toonde zich vandaag al uiterst souverein in de trainingen. In zijn tweede oefensessie werkte hij zijn snelste ronde af in 1:11.118 en was daarmee minder dan een tiende van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas (1:11.199). Sebastian Vettel (Ferrari) zette de derde tijd neer, de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) kwam niet verder dan stek zes.

Eerder vandaag was Hamilton ook al de snelste in de eerste vrije oefensessie. Zaterdag worden de derde vrije oefensessie en de kwalificaties gereden. Zondag start de GP om 15u10.

Cristiano Ronaldo maakt zich dan weer op voor de Final Four van de Nations League, begin juni in eigen land. Ronaldo kwam na het WK, dat voor Portugal eindigde in de achtste finales tegen Uruguay, niet meer in actie in 2018. Hij miste alle wedstrijden van de Nations League, waarbij Portugal het in zijn poule haalde voor Italië en Polen. In maart voor de twee eerste EK-kwalificatiewedstrijden, was de spits wel opnieuw van de partij. Een succes werd dat niet, en Portugal geraakte in eigen huis niet voorbij Oekraïne (0-0) en Servië (1-1).

Portugal kijkt in de halve finales, op 5 juni in Porto, Zwitserland in de ogen. De Zwitsers pakten hun ticket voor de Final Four ten koste van België. In de andere halve finale (6 juni) staat Engeland tegenover Nederland. De finale en troosting volgen op 9 juni.